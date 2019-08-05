Группа российских военных инспекторов вылетела в болгарский Бургас, чтобы в рамках международного договора об открытом небе снять с воздуха некоторые армейские и флотские объекты страны.

Для этого есть все необходимое - самолет Ан-30Б оборудован специальной фото- и видеоаппаратурой, позволяющей с достаточно высоким разрешением фиксировать не только передвижение воинских колонн, но и запечатлеть отдельные виды техники и вооружения. Между прочим, это одно из важнейших требований договора - на полученных в ходе инспекции видеоматериалах должны отчетливо просматриваться конкретные боевые системы. Чтобы потом никто не ставил контролерам в упрек: мол, в отчете написали, что сняли на марше танковую роту, а на деле по колонному пути шло подразделение зенитных ракетных комплексов.

Столь жесткое условие не прихоть штабных генералов. Договор "Открытое небо", собственно, и создавался для того, чтобы предотвратить внезапное нападение на сопредельные государства. Если к его границе двигается пара тыловых машин - это одно дело. И совсем другое, когда туда направляется дивизия броневиков.

Воздушное наблюдение за чужими гарнизонами ведут не только российские инспекторы. К нам такие контролеры тоже прилетают. Скажем, на этой неделе санкционированным шпионажем займется совместная миссия Турции и Финляндии. На утвержденный в Минобороны России маршрут они уйдут с авиабазы Кубинка. Визуальный контроль будет вестись с турецкого самолета СН-235. Как и российский Ан-30, он не имеет вооружения, зато буквально набит специальной фото- и видеоаппаратурой.