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05.08.2019 17:22
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о рисках самолечения

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Приближающаяся осень напоминает нам о неизбежных простудах, насморках и гриппе, которые мы привыкли лечить сами, народными средствами и бабушкиными рецептами. Но именно такая самодиагностика и непрофессиональное врачевание порой не только не помогают справиться с заболеванием, но и дают целый "букет" побочных эффектов. О рисках самолечения в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт диагностического центра № 52 города Москвы Анна Землянухина.

Фото: iStock
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"Важно помнить, что человек может лечиться не от того, что его на самом деле беспокоит, - констатировала она. - Мы не всегда можем поставить себе верный диагноз, к тому же у любых лекарственных препаратов всегда есть побочные эффекты, которые также могут возникнуть у пациента".

Особенно опасны заболевания, приводящие к осложнениям.

Фото: iStock
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"У человека просто что-то болит, но он не знает, с чем связаны неприятные ощущения, - описала медик достаточно распространенную ситуацию. - Это могут быть и простудные заболевания, и повышение давления, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, при которых пациент не испытывает сильные боли".

Традиционные варианты самолечения, по мнению Землянухиной, также чреваты осложнениями.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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"Масло при ожогах, например, не может уменьшить боль в ране, оно способно лишь прекратить доступ кислорода и вызвать развитие инфекции, поэтому таким образом лечиться нельзя, - рассказала медик. - С другой стороны, если это какая-то легкая простуда с небольшим повышением температуры и насморком, то самолечение в виде обильного питья, полоскания горла и приема витаминов вполне допустимо. Если у человека высокая температура или сильные боли, то лучше обратиться к врачу".

Особо ретивые пациенты могут довести себя до серьезных проблем с желудком.

"Некоторые пьют настойки чеснока, лимона или имбиря на голодный желудок для того, чтобы вылечить насморк, а в итоге получают гастрит, - рассказала Землянухина. - Употребление спиртовых настоек также приводит к негативному результату, может образоваться эрозия. Такой вид "лечения" послужит только во вред".

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