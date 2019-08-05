Врачи рассказали о рисках самолечения

Приближающаяся осень напоминает нам о неизбежных простудах, насморках и гриппе, которые мы привыкли лечить сами, народными средствами и бабушкиными рецептами. Но именно такая самодиагностика и непрофессиональное врачевание порой не только не помогают справиться с заболеванием, но и дают целый "букет" побочных эффектов. О рисках самолечения в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт диагностического центра № 52 города Москвы Анна Землянухина.

"Важно помнить, что человек может лечиться не от того, что его на самом деле беспокоит, - констатировала она. - Мы не всегда можем поставить себе верный диагноз, к тому же у любых лекарственных препаратов всегда есть побочные эффекты, которые также могут возникнуть у пациента".

Особенно опасны заболевания, приводящие к осложнениям.

"У человека просто что-то болит, но он не знает, с чем связаны неприятные ощущения, - описала медик достаточно распространенную ситуацию. - Это могут быть и простудные заболевания, и повышение давления, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, при которых пациент не испытывает сильные боли".

Традиционные варианты самолечения, по мнению Землянухиной, также чреваты осложнениями.

"Масло при ожогах, например, не может уменьшить боль в ране, оно способно лишь прекратить доступ кислорода и вызвать развитие инфекции, поэтому таким образом лечиться нельзя, - рассказала медик. - С другой стороны, если это какая-то легкая простуда с небольшим повышением температуры и насморком, то самолечение в виде обильного питья, полоскания горла и приема витаминов вполне допустимо. Если у человека высокая температура или сильные боли, то лучше обратиться к врачу".

Особо ретивые пациенты могут довести себя до серьезных проблем с желудком.

"Некоторые пьют настойки чеснока, лимона или имбиря на голодный желудок для того, чтобы вылечить насморк, а в итоге получают гастрит, - рассказала Землянухина. - Употребление спиртовых настоек также приводит к негативному результату, может образоваться эрозия. Такой вид "лечения" послужит только во вред".