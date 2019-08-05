За пять лет Россия сократила импорт продовольствия на треть

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2 процента - с 43,3 миллиарда долларов в 2013 году до 29,8 миллиарда в 2018 году. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Россия даже превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания. Так, по зерну и зернобобовым культурам удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4 процента против порогового значения в 95, по сахару - 95,7 процента (против 80), растительному маслу - 81,5 процента (против 80), мясу и мясопродуктам - 92,8 процента (против 85). По картофелю достигнут показатель в 94,7 процента.

"Наблюдается некоторое отставание от значений продбезопасности по молоку и соли, при этом Минсельхоз ожидает, что позитивный тренд, наблюдающийся в молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в течение ближайших 7-8 лет", - говорится в сообщении ведомства.

В 2018 году Россия поставила за рубеж продовольствия на 25,8 миллиарда долларов по сравнению с 16,8 миллиарда в 2013 году. Зафиксирован существенный рост экспорта мясной и масложировой продукции, рыбы и морепродуктов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия заняла первое место в мире по поставкам пшеницы, а по отдельным товарным позициям - входит в тройку лидеров.

"Сложившаяся динамика внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе наша страна войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции№, - полагают в Минсельхозе.