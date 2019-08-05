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05.08.2019 18:21
Рубрика: В мире

Зеленский сменил командующих Сухопутных войск и операцией в Донбассе

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в армии. Об этом свидетельствуют четыре указа под номерами 576-579, опубликованные на официальном сайте главы государства.

Зеленский подтвердил, что глава его администрации написал заявление

Новым командующим силовой операцией в Донбассе назначен Владимира Кравченко. Ранее занимавший эту должность Александр Сырский стал командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины вместо Сергея Попко, который находился на этом посту с марта 2016 года.

Ранее одним из своих первых указов Зеленский назначил Руслана Хомчака главой Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ). Генерал армии Виктор Муженко, находившийся в этой должности с июля 2014 года, был отправлен в отставку.

Между тем в украинских СМИ регулярно появляются сообщения о плачевном состоянии украинской армии, задержках заплаты, недостаточном материально-техническом обеспечении, особенно в частях, размещенных в Донбассе. В результате военнослужащие массово увольняются из рядов ВСУ.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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