Зеленский сменил командующих Сухопутных войск и операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в армии. Об этом свидетельствуют четыре указа под номерами 576-579, опубликованные на официальном сайте главы государства.

Новым командующим силовой операцией в Донбассе назначен Владимира Кравченко. Ранее занимавший эту должность Александр Сырский стал командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины вместо Сергея Попко, который находился на этом посту с марта 2016 года.

Ранее одним из своих первых указов Зеленский назначил Руслана Хомчака главой Генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ). Генерал армии Виктор Муженко, находившийся в этой должности с июля 2014 года, был отправлен в отставку.

Между тем в украинских СМИ регулярно появляются сообщения о плачевном состоянии украинской армии, задержках заплаты, недостаточном материально-техническом обеспечении, особенно в частях, размещенных в Донбассе. В результате военнослужащие массово увольняются из рядов ВСУ.