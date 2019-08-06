AliExpress начнет продавать свои товары в российских салонах связи

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress запускает в России пилотный проект оффлайн торговли. Иными словами товары с популярного сайта теперь можно будет увидеть "вживую" перед покупкой.

Как пояснили "Российской газете" в российском представительстве компании, в рамках тестового проекта компания разместит стенды с наиболее популярными категориями товаров в 50 салонах связи Tele2 в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Казани. До конца года популярные товары могут появиться в 1000 салонов по всей России.

В ассортименте будут самые популярные товары у россиян - смартфоны, рюкзаки и сумки, мобильные аксессуары, умные часы и фитнес-браслеты. Ассортимент планируется расширять по мере востребованности.

Купить понравившиеся вещи можно будет через мобильное приложение AliExpress с помощью QR-кода. При наведении камеры на него, откроется карточка товара в мобильном приложении, а получить покупку можно будет в том числе в салонах сотового оператора.

По словам генерального директора AliExpress в России Лю Вея, россияне стали выбирать на популярной онлайн-платформе более дорогие товары. И часто клиенты хотят посмотреть на ассортимент вживую. "Поэтому мы задействуем наш китайский опыт для развития направления online-to-offline", - отмечает Лю Вэй.