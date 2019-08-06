Американский баскетболист дисквалифицирован из-за беременности

Американский баскетболист Донелл Купер дисквалифицирован на два года. Он неудачно подменил анализ мочи, сообщает Newsweek.

Баскетболист решил обмануть представителей антидопинговых служб. В 2014 году он принял решение выступать за сборную Боснии, однако для того, чтобы выступить на турнирах под эгидой ФИБА, Куперу нужно было пройти допинг-контроль. Недолго думая он подменил свой анализ мочи анализом своей жены и, вероятно, уже потирал руки от удовольствия, как возникли проблемы.

Баскетболист получил от ФИБА две новости - хорошую и плохую. Хорошая - он скоро станет отцом, а плохая - в его пробе был обнаружен гормон gHC, который вырабатывает плацента женщины во время вынашивания ребенка. За фальсификацию допинг-пробы ближайшие два года американец может смотреть баскетбол только как болельщик.

Наказание вступило в силу с июня 2018-го, однако о причинах дисквалификации стало известно на днях.

В свое время Купер не смог заиграть в НБА и отправился в Европу. Он выступал в Греции, играл за "Енисей" и "Красный Октябрь" в России. Также он принял спортивное гражданство Боснии, но за сборную этой страны так и не сыграл.