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06.08.2019 16:17
Рубрика: Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают из-за роста курса евро

Текст: Евгений Гайва

В связи с изменением курса евро авиабилеты на зарубежных направлениях в среду подорожают на 2 процента, сообщили в Туту.ру.

Курсы валют для систем бронирования авиабилетов устанавливаются в ночь со вторника на среду резолюциями IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта). Сейчас курс евро будет изменен с 71 рубля до 72,5 рубля за евро.

Фото: iStock
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Курс устанавливается IATA на основе данных Центробанка России по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. Таким образом, зарубежные авиабилеты подорожают на 2 процента, поясняют эксперты сервиса. При этом, разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы.

Так что, если у кого-то были забронированы и еще не выкуплены авиабилеты, стоит это сделать до конца вторника, советуют эксперты. На стоимости авиабилетов по России изменение курса IATA не отразится.

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