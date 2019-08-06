Беларусь готовится стать наблюдателем в ПКБМ

Инициирование и направление политической деятельности на севере Европы, которые рассматривает Парламентская конференция Балтийского моря (ПКБМ), представляет интерес и для законодателей Беларуси. Они нацелены получить статус наблюдателя в этой международной организации уже в текущем месяце.

Белорусские депутаты примут участие в 28-ой Парламентской конференции Балтийского моря, которая состоится 25-27 августа в Осло, сообщил 6 августа председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании ее совета. Во время заседания, уточняет БЕЛТА, обсуждались ближайшие планы по развитию межпарламентского сотрудничества.

Конференция в Осло, отметил белорусский спикер, должна быть использована "для укрепления национальных позиций в регионе и продвижения наших интересов в этой организации". Статус постоянного участника ПКБМ, уточняет агентство, в настоящее время имеют Российская Федерация, Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, а также пять межпарламентских организаций.

Кроме того, Андрейченко сообщил, что в начале сентября в Швейцарии пройдет очередная конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Предыдущая состоялась в РБ. На этот раз парламентарии обсудят реализацию инициативы "Пояс и путь" как драйвера достижения Целей устойчивого развития. Также в сентябре состоится совещание спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Участием в этом представительном форуме белорусские депутаты рассчитывают укрепить авторитет национального парламента на международной арене.

"Получит развитие диалог с польскими коллегами в ходе визита в Беларусь делегации на уровне вице-маршала Сейма Польши", - проинформировал спикер. Прорабатываются визиты в Беларусь парламентских делегаций из Турции и Словакии.