Бизнес потратил на облака более 800 миллионов долларов

За год суммарный объем рынка публичных и частных облаков вырос почти на четверть (24,8 процента) - с 663,74 миллиона в 2017 году до 804,01 миллиона долларов в 2018-м. По прогнозам аналитиков IDC, в 2019 году рынок увеличится еще на 23,6 процента.

На долю публичных облаков в 2018 году пришлось 85 процентов. Больше всего используют публичные облака такие отрасли ритейл, оптовая торговля и финансовый сектор. Основными драйверами роста потребления публичных облаков стала возможность внедрения на их базе инновационных решений и технологий, таких как контейнерная виртуализация, аналитика больших данных, искусственный интеллект и Интернет вещей.

Наибольшую долю в сегменте публичных облаков заняла категория "программное обеспечение как услуга" (SaaS) - 59,8 процента. Доли категорий "инфраструктура как услуга" (IaaS) и "платформа как услуга" (PaaS) составили 29,7 и 10,6 процента соответственно. "В условиях высокой волатильности рынка, находящегося под влиянием инициатив государства, которые предусматривают постепенный переход организаций к цифровому формату взаимодействия, предприятия стремятся найти самый быстрый и эффективный способ технологических изменений. Одной из ключевых основ таких изменений становятся платформенные облачные сервисы, обеспечивающие максимальную скорость адаптации технологического стека к бизнес-потребностям предприятий", - считает Дмитрий Гаврилов, руководитель исследований рынка облачных услуг, IDC Russia / CIS.

Среди трендов аналитики IDC выделили рост спроса на гибридные и мультиоблачные решения, позволяющие размещать данные на собственных или партнерских серверных ресурсах и одновременно пользоваться инструментами и сервисами глобальной платформы Azure. Помимо этого, по мнению IDC, увеличивается потребность в узкоспециализированных индустриальных облачных решениях. "Все больше российских компаний выражают свою готовность к активному применению публичного облака как основного инструмента для технологических инноваций. Количество успешных коммерческих кейсов растет, в том числе, и в сегменте крупного бизнеса", - отметил Дмитрий Марченко, директор по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России.