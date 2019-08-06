Новости

В Петербурге из горящего кондитерского цеха вывели 40 человек 18:35
Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 18:35
Сделанные из стали "Титаника" часы проданы с молотка за $8,7 тыс 18:32
Москву накроют ливни и ураганный ветер 18:17
Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день 18:15
Кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК 18:09
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран 18:03
Заявления на участие в онлайн-выборах в Мосгордуму проверят дважды 18:01
Инфраструктура США "уничтожила" 9,7 млн гектаров диких мест за 16 лет 18:00
Три месяца падения: российский авторынок снова просел 18:00
В Калининграде изъяли десятки тысяч литров поддельного алкоголя 17:58
ЦБ разъяснил, могут ли начисляться неустойки во время ипотечных каникул 17:55
Парламент Индии лишил Джамму и Кашмир особого статуса 17:52
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон 17:50
В Ачинске сняли режим ЧС, введенный из-за взрывов на складе 17:45
Минздрав Оренбуржья прокомментировал скандал с врачом без шпателя 17:43
Собянин: Столичный бюджет поддержит частные детсады и школы 17:39
На Вологодчине иностранца осудили за финансирование терроризма 17:36
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер 17:31
Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота 17:22
Peugeot и Top Gear показали, что кроссовер 3008 - тот еще внедорожник 17:19
В заброшенном парке в Ленобласти обнаружили "Храм Солнца" 17:18
В новосибирском Академгородке в мусорке нашли расчлененного кота 17:17
Новый кроссовер Mimco Alif приедет из Малайзии 17:01
В Ростове ставропольцу вынесли приговор за подготовку теракта 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 18:15
Рубрика: Экономика

Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день

Текст: Игорь Зубков
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Обладатели 500 крупнейших состояний мира потеряли за один только понедельник 117 млрд долларов из-за крупнейшего в этом году обвала на американском фондовом рынке, подсчитало агентство Bloomberg.

Больше других падение капитализации крупнейших компаний ударило по основателю Amazon Джеффу Безосу: он потерял 3,4 млрд долларов, но остался самым богатым человеком на планете с состоянием 110 млрд долларов.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Forbes назвал крупнейших землевладельцев в России

Огромные потери понесли президент Louis Vuitton Бернар Арно (3,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (2,8 млрд), индийский магнат Мукеш Амбани (2,4 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс (2 млрд). Всего свыше миллиарда долларов потерял 21 участник индекса миллиардеров Bloomberg.

Падение котировок началось еще в прошлую среду в ответ на заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла и критику его нерешительности со стороны президента Дональда Трампа.

В начале этой недели рынок находится под впечатлением очевидного тупика в торговой войне США и Китая: Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на китайский импорт, в ответ Китай приостановил закупки американской сельхозпродукции и девальвировал юань, а затем Минфин США официально отнес Китай к числу "валютных манипуляторов". Эскалация торговой войны вызвала распродажу рисковых активов по всему миру, затронув и российский рынок.

Экономика Бизнес Крупные компании Динамика фондового рынка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном
Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота