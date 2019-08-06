Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день

Обладатели 500 крупнейших состояний мира потеряли за один только понедельник 117 млрд долларов из-за крупнейшего в этом году обвала на американском фондовом рынке, подсчитало агентство Bloomberg.

Больше других падение капитализации крупнейших компаний ударило по основателю Amazon Джеффу Безосу: он потерял 3,4 млрд долларов, но остался самым богатым человеком на планете с состоянием 110 млрд долларов.

Огромные потери понесли президент Louis Vuitton Бернар Арно (3,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (2,8 млрд), индийский магнат Мукеш Амбани (2,4 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс (2 млрд). Всего свыше миллиарда долларов потерял 21 участник индекса миллиардеров Bloomberg.

Падение котировок началось еще в прошлую среду в ответ на заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла и критику его нерешительности со стороны президента Дональда Трампа.

В начале этой недели рынок находится под впечатлением очевидного тупика в торговой войне США и Китая: Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на китайский импорт, в ответ Китай приостановил закупки американской сельхозпродукции и девальвировал юань, а затем Минфин США официально отнес Китай к числу "валютных манипуляторов". Эскалация торговой войны вызвала распродажу рисковых активов по всему миру, затронув и российский рынок.