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06.08.2019 19:50
Рубрика: В мире

Бывших чиновников Порошенко заподозрили в краже 5,8 миллиона долларов

Текст: Игорь Дунаевский

Высокопоставленные чиновники из администрации теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко могли способствовать хищению около 5,8 миллиона долларов. Такие подозрения озвучил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

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По его словам, под прицелом следствия оказались бывший глава администрации президента Украины Борис Ложкин, его заместитель Алексей Филатов, экс-руководитель Нацбанка страны Валерия Гонтарева. Речь о сделке между Аграрным фондом и одним из коммерческих банков, которую обслуживала инвестиционная компания, управлявшая активами Петра Порошенко. На документах по этой сделке, в частности, стоят подписи Гонтаревой и Филатова. В результате, заявил Луценко, около "150 миллионов гривен были фактически украдены".

Пока по делу необходимы дополнительные доказательства, но, если следствие их получит, материалы, как заверил Луценко, передадут в суд.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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