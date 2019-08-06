Бывших чиновников Порошенко заподозрили в краже 5,8 миллиона долларов

Высокопоставленные чиновники из администрации теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко могли способствовать хищению около 5,8 миллиона долларов. Такие подозрения озвучил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, под прицелом следствия оказались бывший глава администрации президента Украины Борис Ложкин, его заместитель Алексей Филатов, экс-руководитель Нацбанка страны Валерия Гонтарева. Речь о сделке между Аграрным фондом и одним из коммерческих банков, которую обслуживала инвестиционная компания, управлявшая активами Петра Порошенко. На документах по этой сделке, в частности, стоят подписи Гонтаревой и Филатова. В результате, заявил Луценко, около "150 миллионов гривен были фактически украдены".

Пока по делу необходимы дополнительные доказательства, но, если следствие их получит, материалы, как заверил Луценко, передадут в суд.