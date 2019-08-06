Что делать, чтобы кошка не портила мебель

Кошка точит когти о мебель. С такой проблемой сталкивались практически все владельцы кошек. Кому-то удалось отучить питомца портить любимый диван или обои, а кто-то вынужден смириться с этой привычкой.

По словам зоопсихолога Натальи Кирьяновой, основное средство в решении этого вопроса - использование когтеточки. В настоящее время существуют когтеточки разных моделей, видов, конфигураций. Если вашей кошке не понравилась приобретенная когтеточка, попробуйте еще одну, например, из другого материала.

Специалист советует менять местоположение в том случае, если животное игнорирует когтеточку. Попробовать поставить несколько когтеточек в разных местах, найти любимые кошкой материалы, установить их там, где она чаще всего хочет точить когти, цитирует ее слова aif.ru.

Зоопсихолог подчеркивает, что когда кошка царапает вещи, она не вредничает и не показывает свой характер. Таким образом питомец оставляет метки для обозначения своей территории. Человек не может отучить животное от естественного и нормального для него поведения.

Эксперт также советует подстригать когти кошке по мере отрастания свободного края - примерно раз в неделю. Но важно учесть, что когти могут расти неравномерно.