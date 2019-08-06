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Рубрика: Экономика

Добавили на здоровье

На пальмовое масло повысили налог
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)
Налог на добавленную стоимость (НДС) с пальмового масла будут взимать по ставке 20 процентов, а не 10, как было раньше. Зато для фруктов и ягод, наоборот, НДС снижается до 10 процентов. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В результате для россиян станет доступнее здоровое питание, считают эксперты. Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России вступит в силу через месяц.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Пальмовое масло и так дешевле животных и других растительных жиров, а прежняя льготная ставка налога на добавленную стоимость делала его еще доступнее. В итоге импортное сырье широко использовали в пищевой промышленности как заменитель, например, молочного жира, но качество продуктов при этом было сомнительным.

После повышения налога на добавленную стоимость использовать пальмовое масло будет уже не так выгодно, считают эксперты.

Зато благодаря снижению НДС на фрукты и ягоды их будет выгоднее выращивать в России, значит, они станут доступнее. Это важно для формирования здорового питания, отмечает президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. "В настоящее время в зимний период в России на прилавках магазинов есть только привозные ягоды. Но теперь появятся российские", - сказал он.

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