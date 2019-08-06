Налог на добавленную стоимость (НДС) с пальмового масла будут взимать по ставке 20 процентов, а не 10, как было раньше. Зато для фруктов и ягод, наоборот, НДС снижается до 10 процентов. Закон об этом публикует "Российская газета".

В результате для россиян станет доступнее здоровое питание, считают эксперты. Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс России вступит в силу через месяц.

Пальмовое масло и так дешевле животных и других растительных жиров, а прежняя льготная ставка налога на добавленную стоимость делала его еще доступнее. В итоге импортное сырье широко использовали в пищевой промышленности как заменитель, например, молочного жира, но качество продуктов при этом было сомнительным.

После повышения налога на добавленную стоимость использовать пальмовое масло будет уже не так выгодно, считают эксперты.

Зато благодаря снижению НДС на фрукты и ягоды их будет выгоднее выращивать в России, значит, они станут доступнее. Это важно для формирования здорового питания, отмечает президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. "В настоящее время в зимний период в России на прилавках магазинов есть только привозные ягоды. Но теперь появятся российские", - сказал он.