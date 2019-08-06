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Дуб, "снявшийся" в "Побеге из Шоушенка", распилили на сувениры

Новости
    06.08.2019, 16:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Знакомый всем киноманам развесистый двухсотлетний дуб из драмы "Побег из Шоушенка", блестящей экранизации реалистичной повести Стивена Кинга 1982 года Rita Hayworth and Shawshank Redemption, распилили на фрагменты. Из которых были изготовлены сувенирные таблички для актеров картины - в честь 25-летия со дня премьеры.

Об этом сообщил TMZ.

Как мы рассказывали ранее, почтенное растение погибло после сильного шторма в 2016-м году.

Дерево превратили в таблички-подарки для Тима Роббинса, сыгравшего Энди, Моргана Фримана, сыгравшего роль Рэда, режиссера фильма Фрэнка Дарабонта и других причастных.

Напомним: именно под этим дубом Энди, сбежавший из застенков, оставил Рэду сообщение с указанием, как его найти, когда и друг окажется на свободе.

Сувениры, на которых изображены герои ленты и выгравированы их реплики, будут вручены 17 августа на специальном празднике в Огайо, где снималась драма.

Перед этим сообщалось, что оммаж "Побегу" мелькнул в новом "Простоквашине".

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