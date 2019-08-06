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06.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт не исключил доллар в моменте за 80 рублей

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Вчера курс юаня упал до минимального с 2008 года уровня, преодолев психологически важный уровень в 7 юаней за доллар. Девальвация китайской валюты всегда свидетельствовала о серьезных негативных экономических или геополитических тенденциях, вызывая бегство из глобальных рисковых активов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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На этом фоне большинство развивающихся валют ускорило снижение по отношению к доллару, хотя он и сам находится под давлением к корзине основных валют, составляющих структуру индекса доллара (DXY).

Однако рубль пока демонстрирует относительную стойкость, и в начале торгов понедельника даже повышался по отношению к бивалютной корзине.

Тем не менее среднесрочные перспективы российской валюты остаются достаточно неблагоприятными. В целом усиление санкционной активности американских законодателей создает негативный информационный фон для вложения в рублевые активы, отпугивая многих потенциальных покупателей.

Фото: iStock
Насколько может снизиться курс рубля к концу года

Несмотря на привлекательную доходность ОФЗ, некоторые инвесторы могут начать избавляться от них, опасаясь, что антироссийский санкционный режим будет постепенно ужесточаться. Если выход из российских долговых бумаг примет массовый характер, это способно ускорить снижение рубля, так как зарубежные инвесторы будут перекладываться из ОФЗ в иностранную валюту и выводить эти средства за рубеж.

В краткосрочной перспективе российский валютный рынок будет реагировать на развитие ситуации с внешнеторговым противостоянием и его влияние на мировые площадки. Хотя шансы на возобновление переговоров между США и Китаем сохраняются, вряд ли после недавнего обмена протекционистскими ударами стороны быстро вернутся к конструктивному диалогу.

В то же время внешнеторговые проблемы уже наносят серьезный ущерб мировой экономике, что способно самым негативным образом сказаться на глобальном нефтяном спросе, снизив стоимость нефти. Лишь за последние три сессии нефтяные котировки потеряли более 7 процентов, приблизившись к полугодовым минимумам.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Как политика США скажется на курсе доллара к концу года

Пока что рубль довольно сдержанно реагирует на столь негативную динамику нефтяного рынка, так как в российский бюджет заложен уровень цен на нефть около 40 долларов. Однако в случае разрастания внешнеторгового конфликта нефтяные котировки способны быстро опуститься к этой отметке, пусть и на короткий срок. Но этого будет достаточно, чтобы вызвать непродолжительное, но довольно сильное снижение рубля, в первую очередь вызванное эмоциональной реакцией участников рынка.

В случае реализации данного сценария доллар способен уйти выше уровня 70 рублей, а в какой-то момент даже превысить отметку 80 рублей. Однако пока подобное развитие событий выглядит маловероятным, и без дополнительных негативных драйверов, таких, как усиление антироссийских санкций, вряд ли рубль испытает столь сильное снижение.

Тем не менее российская валюта, скорее всего, в ближайшие месяцы продолжит слабеть.

Если же текущая ситуация на мировых рынках не претерпит существенного изменения, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения, вероятно, в конце августа - в начале сентября пара USD/RUB преодолеет уровень 66 рублей. В этом случае пара EUR/RUB может превысить отметку 74 рубля.

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