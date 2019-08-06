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06.08.2019 13:03
Рубрика: Экономика

Эксперт раскрыл секрет выращивания бескосточковых арбузов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В августе во многих российских регионах традиционно открывается сезон продажи бахчевых. Магазины предлагают самые разные виды этой гигантской ягоды: с ярко-красной и желтой мякотью, круглые и продолговатые. Нередко можно увидеть и так называемые бескосточковые арбузы, в которых могут содержаться разве что мелкие белые семена.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Взойти такие семена не смогут, ведь это только сформированная оболочка без зачатков, утверждает научный руководитель селекционно-семеноводческого предприятия по овощным и бахчевым культурам Сергей Соколов. Зато есть такие ягоды намного удобнее. Но как же воспроизводятся такие арбузы?

Бессемянные арбузы - это своеобразный гибрид привычной ягоды, семена для выращивания которых получаются по особой технологии путем скрещивания определенных сортов. "Но каждый год это нужно делать заново, чтобы вырастить бахчевые, - рассказал Соколов в беседе с aif.ru. - Поэтому и семена этих растений дорогие, и сами такие арбузы в магазинах стоят дороже, чем сорта с косточками".

Выращивают этот вид арбузов на Западе (преимущественно голландские селекционеры), активной селекцией занимаются также в США и Израиле.

Российские ученые в настоящее время работают над созданием мелкосеменных арбузов.

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