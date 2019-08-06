Эксперты назвали самые популярные сладости в России

По итогам июля 2019 года самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России стали печенье, пряники и вафли. К таким выводам пришли специалисты оператора фискальных данных "Такском".

Отмечается, что продажи печенья выросли на 4 процента, при этом средняя цена на этот продукт осталась на уровне 2018 года и составила 150 рублей.

На втором месте по популярности стали шоколадные конфеты - их продажи за прошедший месяц выросли на 3 процента при средней стоимости конфет 595 рублей за килограмм, что также совпадает с показателем прошлого года.

Замыкают тройку лидеров сахарные изделия, далее следует шоколадная паста. А вот торты и пирожные расположились на пятой строчке необычного рейтинга, при этом цена на торты выросла на 5 процентов по сравнению с показателем прошлого года, пишет RT.

Всего специалистами было проанализировано свыше 14,5 млрд кассовых чеков.