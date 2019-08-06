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06.08.2019 16:59
Рубрика: Культура

Гастрольный самолет певицы Pink загорелся при посадке в Дании

Текст: Инга Бугулова
Фото: AP Photo / Vianney Le Caer/Invision Фото: AP Photo / Vianney Le Caer/Invision
Фото: AP Photo / Vianney Le Caer/Invision

Самолет, на борту которого находился менеджмент певицы Pink, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Дании. Частный лайнер вылетел из норвежского Осло, где она дала концерт накануне, и направлялся в следующую точку гастролей - город Тирструп.

Фото: iStock
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На место происшествия сразу выехали аварийные службы. Всего в самолете находилось десять человек из тур-группы Pink. Никто из них не пострадал. Самой поп-звезды на борту в это время не было, сообщает Dr.dk.

При этом концерт, запланированный на 7 августа в Дании, отменять не стали. В рамках мирового турне The Beautiful Trauma World Tour певица представит слушателям свой седьмой студийный альбом Beautiful Trauma.

Культура Музыка Поп-музыка
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