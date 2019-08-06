Япония почтила память погибших при атомной бомбардировке Хиросимы

Минута молчания прошла в память о погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 году в Хиросиме. Церемония состоялась в Парке Мира.

Мэр города Кадзуми Мацуи призвал Токио ратифицировать конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, передает ТАСС. "МЫ должны сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась", - заявил градоначальник.

В церемонии принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также представители 95 стран. В частности дипломаты из ядерных держав - России, Великобритании, Франции.

Напомним, шестое августа 1945 года стало одной из самых трагических дат в истории человечества. В этот день произошло первое боевое применение только что созданного в США атомного оружия. Американский бомбардировщик B-29 сбросил на Хиросиму четырехтонную урановую бомбу "Малыш". Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Город был полностью стерт с лица земли. В Хиросиме погибло 160 тысяч человек.

Применение Соединенными Штатами нового оружия было продиктовано прежде всего политическими причинами. Вашингтон демонстрировал свою мощь Советскому Союзу и всему остальному миру, свои претензии на роль сверхдержавы, которая будет определять ход международного развития. Гибель нескольких сот тысяч мирных жителей Хиросимы и Нагасаки считалась не слишком высокой ценой за достижение этой цели.

Кстати

В 1955 году Всемирная ассамблея мира в Хельсинки призвала отмечать шестое августа как Международный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В мире остается еще более 14 тысяч ядерных боеголовок, а некоторые страны занимаются модернизацией своего ядерного потенциала.