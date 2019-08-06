Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками

Глава американского производителя электромобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над королевой Великобритании Елизаветой II, сравнив ее с персонажами известного детского шоу "Телепузики".

Предприниматель опубликовал кадр из старой телепередачи в своем Twitter-аккануте, а в комментариях добавил смешной коллаж с фотографиями британской королевы в костюмах, в точности совпадающих по цвету с окрасом персонажей.

Пользователи соцсети оценили юмор Илона Маска и начали предлагать свои варианты сравнений телепузиков с другими известными личностями. Так, собственные цветные коллажи получили канцлер Германии Ангела Меркель, участники группы Queen и даже сам Илон Маск.