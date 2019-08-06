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06.08.2019 13:54
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

К 2022 году в Китае запустят высокоскоростные беспилотные поезда

Китай к концу 2019 года запустит в серийное производство беспилотные высокоскоростные поезда, которые способны развивать скорость до 400 км/ч. Они выйдут на высокоскоростные магистрали к 2022 году, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Максимальная скорость поезда составит 1500 километров в час. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Максимальная скорость поезда составит 1500 километров в час. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Максимальная скорость поезда составит 1500 километров в час. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Поезда разработаны в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Для управления ими будут использоваться не только интеллектуальные системы на борту, но и китайская спутниковая сеть глобального позиционирования и навигации "Бэйдоу".

Кроме того, на многих составах нового типа будут установлены окна со встроенными сенсорными видеопанелями. Во время путешествия на них можно будет посмотреть фильмы или пообщаться с друзьями в интернете.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Вместе с тем, "потолок" скорости в 400 км/ч на китайских высокоскоростных магистралях будет превышен уже в обозримом будущем. Так, в мае Китай показал прототип поезда на магнитной подушке, который способен развивать скорость до 600 км/ч. Состав сошел со сборочных линий в городе Циндао. Разработчики говорят, что испытания нового поезда должны быть завершены к 2022 году.

Следующим шагом для повышения скорости железнодорожного транспорта станут так называемые вакуумные поезда, когда транспорт движется благодаря магнитной левитации по трубе, из которой откачан воздух. Подобные составы смогут развивать скорость до 1500 км/ч (416 м/сек).

Испытания сверхзвукового поезда планируется начать в апреле 2021 года на базе Юго-западного транспортного университета в городе Чэнду (провинция Сычуань), сообщил один из руководителей проекта, профессор Чжан Вэйхуа. По его словам, именно за вакуумными поездами будущее железнодорожных перевозок.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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