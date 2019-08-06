К 2022 году в Китае запустят высокоскоростные беспилотные поезда

Поезда разработаны в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Для управления ими будут использоваться не только интеллектуальные системы на борту, но и китайская спутниковая сеть глобального позиционирования и навигации "Бэйдоу".

Кроме того, на многих составах нового типа будут установлены окна со встроенными сенсорными видеопанелями. Во время путешествия на них можно будет посмотреть фильмы или пообщаться с друзьями в интернете.

Вместе с тем, "потолок" скорости в 400 км/ч на китайских высокоскоростных магистралях будет превышен уже в обозримом будущем. Так, в мае Китай показал прототип поезда на магнитной подушке, который способен развивать скорость до 600 км/ч. Состав сошел со сборочных линий в городе Циндао. Разработчики говорят, что испытания нового поезда должны быть завершены к 2022 году.

Следующим шагом для повышения скорости железнодорожного транспорта станут так называемые вакуумные поезда, когда транспорт движется благодаря магнитной левитации по трубе, из которой откачан воздух. Подобные составы смогут развивать скорость до 1500 км/ч (416 м/сек).

Испытания сверхзвукового поезда планируется начать в апреле 2021 года на базе Юго-западного транспортного университета в городе Чэнду (провинция Сычуань), сообщил один из руководителей проекта, профессор Чжан Вэйхуа. По его словам, именно за вакуумными поездами будущее железнодорожных перевозок.