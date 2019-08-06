Китай разработал уникальное лекарство от псориаза

Китайские фармацевты разработали высокоэффективное лекарство от псориаза - трудноизлечимой болезни кожных покровов, от которой по всему миру страдает 125 миллионов человек. На разработку и клинические испытания препарата ушло почти 20 лет, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Новое лекарство от псориаза скоро появится в клиниках Пекина. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
По словам фармацевтов, новый препарат демонстрирует более быстрый эффект и более продолжительное действие, чем у всех прочих лекарств от псориаза. После его применения у пациентов констатирован более низкий уровень рецидивов заболевания.
Производство лекарства началось 19 июля, скоро оно появится в клиниках Пекина.