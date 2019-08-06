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06.08.2019 18:22
Рубрика: В мире

Загадка Эспера

Китай отреагировал на планы Пентагона разместить ракеты средней дальности в Азии
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)
Китай возмутило заявление нового министра обороны США Марка Эспера, который выступил за размещение ракет средней дальности в Азии. Внешнеполитическое ведомство КНР заявило, что такие шаги Вашингтона крайне негативно скажутся на региональной и международной безопасности, а также обещало, что Пекин "примет все необходимые меры для защиты собственных интересов".
Американские F-22 Raptor уже дислоцированы на военной базе на японском острове Окинава. Теперь пришло время американских ракет? Фото: REUTERS Американские F-22 Raptor уже дислоцированы на военной базе на японском острове Окинава. Теперь пришло время американских ракет? Фото: REUTERS
Американские F-22 Raptor уже дислоцированы на военной базе на японском острове Окинава. Теперь пришло время американских ракет? Фото: REUTERS

При этом глава Пентагона не уточнил, где именно в Азии могут быть установлены американские ракеты. Конкретные места размещения Эспер обещал обсудить в ходе встреч с региональными лидерами во время его нынешнего визита в Азию. Поездка Эспера включает посещение Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Монголии. Официальный представитель министерства обороны Южной Кореи поспешила сообщить, что никаких переговоров с США касательно размещения ракет средней дальности не велось, среди южнокорейского руководства этот вопрос не обсуждался, и обсуждать его не планируют. Эспер встретится с южнокорейскими коллегами 9 августа. Как отметила министр обороны Австралии Линда Рейнолдс, Канберра тоже "ни о чем таком не просила и ничего подобного не рассматривала".

Фото: РИА Новости
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"Российская газета" попросила эксперта Российского института стратегических исследований Илью Кравченко рассказать, в каких азиатских странах могут быть размещены американские крылатые ракеты.

- Не стоит забывать, что для Марка Эспера, вступившего в должность министра обороны США лишь 23 июля, нынешние заявления - это отчасти работа на формирование собственного имиджа, - рассказал Кравченко. - Но планы по размещению ракет укладываются в американскую концепцию сдерживания Китая, которая нацелена на то, чтобы оставить КНР в региональном русле, ослабив его влияние на мир. Одним из наиболее вероятных вариантов размещения выглядит Япония, которая постоянно заявляет, что она находится под угрозой со стороны как Северной Кореи, так и Китая. При этом у японского правительства тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа, они даже сильнее, чем были при Обаме. Конечно, Трамп не раз заявлял, что за американскую защиту надо платить, и нельзя исключать, что американская сторона захочет, чтобы Токио заплатил за размещение ракет.

Одним из наиболее вероятных  вариантов размещения  американских ракет выглядит Япония

Второй возможный кандидат - это Австралия, которая, хотя географически и не входит в Азию, является одним из ближайших союзников США, а также входит в число стран, наряду с США поддержавших японскую инициативу свободной и открытой зоны Индийского и Тихого океанов. Кроме того, размещение ракет в Австралии было бы во многих смыслах хорошим вариантом, поскольку он позволил бы избежать дестабилизации обстановки в регионе, очень возможной при других вариантах. Однако при этом надо учитывать отдаленность Австралии от КНР, даже южная часть Китая находится практически на предельном расстоянии максимальной дальности полета ракеты средней дальности от Дарвина - самой северной точки Австралии.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности

Для Южной Кореи размещение американских ракет стало бы опасным шагом, поскольку неизбежно сказалось бы на отношениях с КНДР, к налаживанию которых стремится Трамп, а главное - привело бы к резкой реакции Пекина". По мнению профессора Кардиффского университета Сергея Радченко, идея размещения американских ракет в Монголии не реалистична, поскольку этот шаг вызвал бы резко негативную реакцию в Пекине и в Москве. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга занимает весьма прагматичную позицию в отношении КНР. Последнее время он даже начал продвигать идею членства Монголии в Шанхайской организации сотрудничества. Деятельность Баттулги в общем не слишком расходится с давно устоявшейся монгольской политикой "трех соседей", суть которой в равноудаленном маневрировании между Россией, Китаем и "третьим соседом", под которым подразумевается Запад в широком смысле слова, включая Японию и Южную Корею.

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