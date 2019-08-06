Когда по России помчатся высокоскоростные поезда

Минтранс рассматривает возможность строительства целой сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

По его словам, высокоскоростные магистрали (ВСМ) нужны не только на север от Москвы - в Санкт-Петербург, но и на юг - в Краснодар, а также в других направлениях.

Такие магистрали эффективны для экономики, они помогут поддержать развивающиеся территории, отметил Евгений Дитрих. Но результат будет заметен, если реализовать сразу несколько таких проектов, тогда сработает эффект масштаба.

ВСМ строят во всем мире. Прежде всего обзавелись ими Европа, Япония и Китай, рассказывает завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Евгений Ашпиз. Общая протяженность ВСМ в Китае сейчас составляет 37,6 тысячи километров, в Европе - около 15 тысяч километров, а в Японии - 3,4 тысячи километров. Поезда по ВСМ ходят со средней скоростью 300-350 километров в час.

Сейчас высокоскоростными магистралями заинтересовались не только развитые страны. Уже построили ВСМ в Марокко, планируют строить в Малайзии, Вьетнаме, отмечает вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков.

Такой транспорт коренным образом меняет представления о пространстве. Например, если сейчас из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться по железной дороге за 4 часа, то путь по высокоскоростной магистрали занял бы всего 2 часа 10 минут, говорит Чистяков. Практически как на самолете, а может, даже быстрее, поскольку отпадает необходимость в утомительной дороге до и от аэропортов. Причем стоить такая поездка будет около двух тысяч рублей, дешевле авиаперелета.

В России не один год обсуждали планы строительства ВСМ между Москвой и Нижним Новгородом, Казанью, по другим маршрутам, дискутируя об экономике проектов. "Чтобы ВСМ окупалась, должно быть сочетание высокой плотности населения и относительно компактной территории. Магистраль будет эффективной, если она обеспечит поездку до 4 часов. У нас территория большая, а плотность населения не такая большая, как в Европе или Китае", - говорит Ашпиз. Пока в России под эти условия подходят только Москва и Санкт-Петербург, отмечает он. Проектировать высокоскоростную магистраль между двумя столицами уже начали. В апреле этого года проект поддержал президент. Предварительно его стоимость оценили в 1,5 триллиона рублей.

Была идея пилотного проекта ВСМ между Москвой и Казанью. Но сложно показать рентабельность, так как нет большого потока людей, отмечает Ашпиз.

Тем не менее строить ВСМ нужно. Если вспомнить, то и первые железные дороги в России тоже не были вначале рентабельными, но затем они стимулировали развитие экономики. Если сейчас откажемся от возможности построить высокоскоростные магистрали, то не сможем раскрыть потенциал развития регионов, отмечают эксперты.