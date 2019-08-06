Косачев назвал бандитским указ Трампа об активах Венесуэлы

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы.

Согласно подписанному документу, активы блокируются в юрисдикции США. В список вошли центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA.

- Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах, - заявил Косачев в комментарии РИА Новости.

Сенатор также назвал поступок американского президента "откровенным вмешательством во внутренние дела суверенной Венесуэлы". Он объяснил, что блокировка государственных активов - это акт противодействия властям этой страны, то есть непосредственная поддержка оппозиции.

Кроме того, указ противоречит как нормам международного права, так и обязательствам самих США - в том числе перед Венесуэлой, отметил Косачев.

- Американцев это давно не смущает - они, как известно, придерживаются принципа верховенства национального права над международным и его экстерриториальности, - добавил парламентарий.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал схожие оценки.

- Указ Трампа о блокировании собственности властей Венесуэлы в США - бандитизм и рейдерство, - заявил он журналистам. - Вашингтон таким образом ведет себя как крайне ненадежный партнер, который под надуманными предлогами занимается элементарным грабежом.

Парламентарий отметил, что подобные действия вопиющим образом противоречат международному праву. Соединенные Штаты продолжают методами экономического терроризма и шантажа вмешиваться в дела суверенного государства, оказывая давление с целью смены правящего режима в Каракасе, резюмировал он.