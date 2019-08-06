Косачев назвал бандитским указ Трампа об активах Венесуэлы

Новости

На Кубани в ДТП два человека погибло и четверо оказались ранены 12:56
Найден один из пропавших без вести при пожаре под Ачинском 12:50
Что делать, чтобы кошка не портила мебель 12:49
В Адыгее проверили работу детских лагерей отдыха 12:44
В Сибирь приехал первый передвижной автоклуб 12:44
Эксперты назвали самые популярные сладости в России 12:43
Самый яркий звездопад лета "прольется" в ночь с 12 на 13 августа 12:42
В Югре экс-пристава заподозрили в создании видимости работы 12:33
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном 12:27
Власти КБР помогут семье погибшей чемпионки по кикбоксингу 12:26
Петербуржец поиграл с дочерью, заклеив ей рот скотчем 12:25
В Москве начались работы по благоустройству дороги к ТПУ "Ховрино" 12:11
Над горевшим военным складом под Ачинском открыли воздушное пространство 12:08
Паводок в Магаданской области стал рекордным за 80 лет 12:02
Видео: президент Туркменистана устроил дрифт на внедорожнике у "Врат ада" 12:00
Названо число разбившихся на дорогах Москвы мотоциклистов 11:50
В Приморье отдыхающему на пляже отрезало ногу винтом катера 11:48
Полиция возбудила дело о ДТП с шестью погибшими под Рязанью 11:47
В Ленобласти похитили директора детского сада 11:41
В Петербурге задержали еще одного болельщика, напавшего на омоновца 11:41
Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками 11:36
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором 11:31
В Петербурге подозреваемый в нападении на кондуктора сдался полиции 11:29
В Севастополе арестовали ресторатора из Сербии по запросу Интерпола 11:28
Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушен 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 11:15
Рубрика: Власть

Косачев назвал бандитским указ Трампа об активах Венесуэлы

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы.
Константин Косачев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Константин Косачев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Константин Косачев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Согласно подписанному документу, активы блокируются в юрисдикции США. В список вошли центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA.

- Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах, - заявил Косачев в комментарии РИА Новости.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
США рассматривают пять вариантов дальнейших действий по Венесуэле

Сенатор также назвал поступок американского президента "откровенным вмешательством во внутренние дела суверенной Венесуэлы". Он объяснил, что блокировка государственных активов - это акт противодействия властям этой страны, то есть непосредственная поддержка оппозиции.

Кроме того, указ противоречит как нормам международного права, так и обязательствам самих США - в том числе перед Венесуэлой, отметил Косачев.

- Американцев это давно не смущает - они, как известно, придерживаются принципа верховенства национального права над международным и его экстерриториальности, - добавил парламентарий.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал схожие оценки.

- Указ Трампа о блокировании собственности властей Венесуэлы в США - бандитизм и рейдерство, - заявил он журналистам. - Вашингтон таким образом ведет себя как крайне ненадежный партнер, который под надуманными предлогами занимается элементарным грабежом.

Парламентарий отметил, что подобные действия вопиющим образом противоречат международному праву. Соединенные Штаты продолжают методами экономического терроризма и шантажа вмешиваться в дела суверенного государства, оказывая давление с целью смены правящего режима в Каракасе, резюмировал он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине