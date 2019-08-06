Культовый космохоррор "Сквозь горизонт" станет сериалом

Ложка в очередной раз отчаянно и обреченно скребнула по дну: культовый в определенном кругу научно-фантастический хоррор 1997 года "Сквозь горизонт" (Event Horizon), характеризуемый как "Хеллрейзер в космосе", станет телесериалом.

Как пишет Variety, проектом займутся Amazon и Paramount Television.

Продюсер и, возможно, режиссер - Адам Вингард ("Годзилла против Конга", перезапуск "Ведьмы из Блэр", адаптация "Тетради смерти").

Других подробностей пока нет.

Провалившийся в прокате "Сквозь горизонт", пользующийся тем не менее в среде ценителей угрюмой славой, поставил Пол У. С. Андерсон ("Смертельная битва", "Обитель зла") по сценарию дебютанта Филипа Эйснера ("Хроники мутантов", "Воспламеняющая взглядом 2"). В ролях - Лоуренс Фишборн, Сэм Нилл, Джейсон Айзекс, Шон Пертви.

В центре истории - направляющийся к Нептуну спасательный старшип, получивший SOS с пропавшего семь лет назад корабля "Сквозь горизонт". Оказавшийся сверхсекретным проектом, генерирующим черную дыру - для мгновенных перемещений со сверхсветовой скоростью. Сквозь которую и прошел. С ужасающими последствиями.