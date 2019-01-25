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"Обитель зла" получит полную перезагрузку и телесериал

Новости
    25.01.2019, 15:15
Текст:   Олег Усков

Наконец-то свежие вести о давно обещанном телесериале по вселенной "Обители зла" (Resident Evil): Netflix и Constantin Film подписали соглашение, и проекту дана отмашка.

Об этом пишет Deadline, подчеркивая, что пока о каких-то внятных подробностях говорить преждевременно, поскольку производство сериала находится на самом раннем этапе.

Что касается сюжета, он расскажет о внутренней "темной кухне" зловещей корпорации "Амбрелла" и том "новом мировом порядке", к которому привела пандемия, вызванная выпущенным "Амбреллой" Т-вирусом. При этом обещано сохранить атмосферу линейки кинофильмов, все их "фирменные детали" и включить множественные "пасхалки" с отсылками к оригинальным играм, далее расширяя вселенную "Обители".

Фото: kinopoisk.ru
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В настоящий момент студии сосредоточены на поиске шоураннера.

Даты выхода и информации по касту пока нет.

Кроме того, в планах киноделов по-прежнему и полная перезагрузка серии фильмов - с другими героями. И как сценарист проекта Грег Руссо признается, в трудах вдохновением ему служит Resident Evil 7 и фильмы линейки "Пила" Джеймса Вана.

Основанная на видеоигре Capcom серия фильмов "Обитель зла" заработала на сегодняшний день 1,2 миллиарда долларов, что делает ее самой успешной в Европе независимой хоррор-франшизой в истории и самой кассовой из серий, базирующихся на играх. Первая картина серии вышла в 2002 году.

Ранее сообщалось, что потерявшая на съемках ленты "Обитель зла: Последняя глава" глава дублерша Миллы Йовович требует компенсации в 2,2 миллиона фунтов стерлингов.

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