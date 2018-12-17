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Потерявшая на съемках "Обители зла" руку дублерша требует деньги

Новости
    17.12.2018, 12:55
Текст:   Олег Усков

Дублерша Миллы Йовович, 35-летняя южноафриканская модель и спортсменка Оливия Джексон, лишившаяся руки в результате инцидента на съемочной площадке художественного фильма "Обитель зла: Последняя глава", пытается отсудить за свою травму 2,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 185 миллионов рублей).

Напомним: 5 сентября 2015 года мотоцикл Джексон на большой скорости врезался в операторский кран, на который крепилась камера, после чего состояние артистки некоторое время расценивалось как критическое, более двух недель девушка провела в коме, сильно пострадала, получила переломы, внутренние разрывы, и левую руку ей пришлось отнять.

Как рассказала Оливия, по мере того как она приближалась к камере, та должна была подниматься. Но камеру вовремя не подняли, и произошла катастрофа.

И теперь, передает Sky News, Джексон обратилась в Верховный суд Гаутенга, ЮАР - где проходили съемки, требуя взыскать с виновных денежную компенсацию - за страдания

Рассмотрение ее иска назначено на начало следующего года.

Оливия Джексон как каскадер "большого кино" дебютировала в 2011 году на второй части "Ларго Винча". Работала на "Судье Дредде", "Стражах Галактики" (как дублер Карен Гиллиган), фильмах "Мстители: Эра Альтрона" (дублер Элизабет Oлсен), "Безумный Макс: Дорога ярости" (дублер Рози Хантингтон-Уайтли), "Звездные войны: Пробуждение Силы", третьей "Смертельной гонке", ленте "Уцелевшая" -  со все той же Йовович.

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