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Легендарный Duke Nukem обзавелся ремейком на новом движке

Текст:   Богдан Бобров
06.08.2019,  
11:55
Фото: Syndroid/YouTube Фото: Syndroid/YouTube
Фото: Syndroid/YouTube

Энтузиаст под ником Syndroid опубликовал в Steam ремейк культовой игры Duke Nukem 3D (1996), разработанный на движке Serious Sam 3. Модификация получила название Serious Duke 3D.

На данный момент сборка включает только первый эпизод - L.A. Meltdown. По заверению автора, эта версия призвана воссоздать классический геймплейный опыт последнего десятилетия прошлого века. Вместе с тем значительные изменения внесены в визуальную часть, уровни подверглись масштабной переработке, а арсенал главного героя пополнился новым оружием.

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Сам по себе мод бесплатен, но ставится поверх купленной копии Serious Sam 3, к нему прилагается подробная инструкция по установке и настройке различных параметров.

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