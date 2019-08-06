Легендарный Duke Nukem обзавелся ремейком на новом движке

Энтузиаст под ником Syndroid опубликовал в Steam ремейк культовой игры Duke Nukem 3D (1996), разработанный на движке Serious Sam 3. Модификация получила название Serious Duke 3D.

На данный момент сборка включает только первый эпизод - L.A. Meltdown. По заверению автора, эта версия призвана воссоздать классический геймплейный опыт последнего десятилетия прошлого века. Вместе с тем значительные изменения внесены в визуальную часть, уровни подверглись масштабной переработке, а арсенал главного героя пополнился новым оружием.

Сам по себе мод бесплатен, но ставится поверх купленной копии Serious Sam 3, к нему прилагается подробная инструкция по установке и настройке различных параметров.