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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

MasterCard признал Китай крупнейшим поставщиком туристов в мире

Китай является крупнейшим в мире поставщиком туристов для внешних рынков, при этом потенциал роста выездного туризма в КНР остается огромным. Такие выводы опубликованы в докладе MasterCard, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Самые популярные направления у китайских туристов – Бангкок, Сеул и Токио. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Самые популярные направления у китайских туристов – Бангкок, Сеул и Токио. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Самые популярные направления у китайских туристов – Бангкок, Сеул и Токио. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В документе отмечается, что материковый Китай на протяжении многих лет лидировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире по объему выездного туризма. Бангкок, Сеул и Токио - три самых популярных места назначения для китайских путешественников. Глава представительства MasterCard в Китае Чан Цин отмечает, что последние данные еще раз подтверждают ключевую позицию Китая на мировом туристическом рынке.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе устойчивое и быстрое экономическое развитие обеспечило быструю динамику роста выездного туризма, подчеркивают в MasterCard. Сегодня регион обеспечивает 40% от глобального объема выездного туризма.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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