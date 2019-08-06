MasterCard признал Китай крупнейшим поставщиком туристов в мире

Китай является крупнейшим в мире поставщиком туристов для внешних рынков, при этом потенциал роста выездного туризма в КНР остается огромным. Такие выводы опубликованы в докладе MasterCard, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Самые популярные направления у китайских туристов – Бангкок, Сеул и Токио. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
В документе отмечается, что материковый Китай на протяжении многих лет лидировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире по объему выездного туризма. Бангкок, Сеул и Токио - три самых популярных места назначения для китайских путешественников. Глава представительства MasterCard в Китае Чан Цин отмечает, что последние данные еще раз подтверждают ключевую позицию Китая на мировом туристическом рынке.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе устойчивое и быстрое экономическое развитие обеспечило быструю динамику роста выездного туризма, подчеркивают в MasterCard. Сегодня регион обеспечивает 40% от глобального объема выездного туризма.