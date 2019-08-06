MasterCard признал Китай крупнейшим поставщиком туристов в мире

В документе отмечается, что материковый Китай на протяжении многих лет лидировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире по объему выездного туризма. Бангкок, Сеул и Токио - три самых популярных места назначения для китайских путешественников. Глава представительства MasterCard в Китае Чан Цин отмечает, что последние данные еще раз подтверждают ключевую позицию Китая на мировом туристическом рынке.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе устойчивое и быстрое экономическое развитие обеспечило быструю динамику роста выездного туризма, подчеркивают в MasterCard. Сегодня регион обеспечивает 40% от глобального объема выездного туризма.