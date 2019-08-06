МИД Пакистана выразил протест Индии из-за статуса Джамму и Кашмира

МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране Аджая Бисарию. Ведомство выразило решительный протест в связи с действиями и заявлениями Нью-Дели в отношении штата Джамму и Кашмир.

Представитель МИД Пакистана назвал Джамму и Кашмир оккупированной территорией. В Исламабаде полагают, что действия Нью-Дели противоречат резолюции Совета Безопасности ООН. Пакистан будет обращаться в Международный суд ООН и предпринимать другие дипломатические шаги.

Первый заместитель министра иностранных дел Пакистана Сохаил Махмуд призвал Индию прекратить и обратить вспять "незаконные и дестабилизирующие действия".

Напомним, правительство Индии решилось на беспрецедентное за последние почти 70 лет перекраивание политической карты страны. Президент республики Рам Натх Ковинд подписал документ, отменяющий особый статус Джамму и Кашмира - единственного штата с преобладающим мусульманским населением в Индии, вокруг которого ведется пограничный спор с Пакистаном.