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06.08.2019 09:18
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года

Текст: Ольга Игнатова
В Минэкономразвития России раскритиковали предложение Минздрава увеличить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Как пишет газета "Коммерсант", это потребует от бизнеса затрат на модернизацию кассовых аппаратов, вызовет дополнительные трудности у магазинов и может привести к росту теневого рынка. По мнению ведомства, без специального программного обеспечения, позволяющего "считать" крепость напитка на кассе, кассирам придется изучать этикетку и сопоставлять данные с возрастом покупателя. Это приведет к снижению скорости кассового обслуживания.

Минпромторг решил отделить вино и пиво от крепкого алкоголя

Необходимые же сканеры стоят дорого, например, для кассовых аппаратов 100 магазинов - более 4 млн рублей. Не согласны в МЭР и с определением крепости напитков, которые нельзя будет продавать молодым людям. "Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребление пунша крепостью 20%", - говорится в документе. В ведомстве подчеркивают, что запрет на продажу алкоголя для определенной категории лиц может привести только к увеличению теневого рынка алкогольной продукции.

Напомним, ранее Минздрав России подготовил законопроект, который разрешает продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градуса только с 21 года. Сейчас продажа любого алкоголя в России разрешена с 18 лет.

Фото: iStock
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

Идею поднять возраст для продажи спиртных напитков Минздрав вынашивал давно, считая, что важно приучать людей к здоровому образу жизни с юных лет. Но любое ограничение прав и свобод гражданина встречает сопротивление. Поэтому, как пояснили "РГ" в Минздраве, начать решили с самого опасного алкоголя. "Потребление именно крепкого алкоголя в разы повышает риск смерти", - отметили в ведомстве.

Многие страны мира пошли по пути увеличения возраста для продажи алкоголя. Такие ограничения введены в Казахстане и Египте (с 21 года), в Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Японии (с 20 лет) и в Южной Корее (с 19 лет). В США возраст варьирует от штата к штату - с 18 до 21 года. В Минздраве РФ отмечают, что в России немало примеров установления возрастного ценза. Например, водительское удостоверение можно получить с 16 лет, а стать судьей и адвокатом - с 25 лет.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Правительство Минздрав
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