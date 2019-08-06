На встрече у Лукашенко обсудили подготовку к возведению спортобъектов

За счет безвозмездной помощи Пекина в Минске в начале следующего года стартует строительство национального футбольного стадиона и бассейна. Подготовка к реализации этих масштабных международных проектов была в центре внимания 6 августа на встрече у президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Глава государства в ходе встречи назвал их сооружение беспрецедентным и подчеркнул, что оно "должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем". Он напомнил, что в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы КНР помогла в их строительстве, и руководитель страны отозвался на эту просьбу.

Китай выделит 235 миллионов долларов на возведение этих объектов, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой, добавив, что в Китае считают, что они станут ее лицом в Европе и очень серьезно относятся к данным проектам.

Разговор у президента носил традиционно критический оттенок, констатируют местные источники. Он, прежде всего, акцентировал внимание участников встречи на том, что необходимо создать все условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки на должном уровне и по международным стандартам. "Китайская сторона готова начать строительство в первой половине следующего года, - напомнил белорусский лидер. В наших же интересах обеспечить безупречное выполнение договоренностей".

Перед должностными лицами Лукашенко поставил ряд вопросов и поинтересовался, в частности, как идет подготовка строительных площадок. "Мы должны подготовить место, где будут возведены объекты и передать его китайской стороне для строительства", - добавил он. Кроме того, президент высказал сомнения насчет предложения определить в качестве ответственных за стройки Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион "Динамо".

"Не хотят ли министры и большие начальники на чьи-то плечи сбросить ответственность, справится ли стадион с контрольными функциями, а республиканский центр с возведением плавательного бассейна международного стандарта? Смогут ли они обеспечить инженерно-техническое, юридическое сопровождение и эксплуатацию объектов на высоком уровне?" - жестко поставил вопросы Лукашенко.

Он напомнил также, что бассейн и стадион должны быть построены к 2023 году. "Это не за горами. И уже сегодня необходимо планировать проведение соответствующих международных соревнований высшего уровня на данных объектах. Кстати, это будет подстегивать строителей и всех начальников вовремя закончить стройки", - полагает он.

Стадион и плавательный бассейн стране, по его словам, очень нужны. Во-первых, пояснил Лукашенко, футбол в Беларуси стал народным видом спорта, которым занимается больше всего людей. "И не иметь стадиона, где будут выступать национальная сборная, играть лучшие клубы, проводиться матчи международного уровня, это негоже", - признал белорусский руководитель. В то же время он констатировал, что в футбол в республике "играть не умеют и плавать разучились".

"Но это отдельный разговор у меня будет с профильными министрами и другими спортивными организациями", - резюмировал глава государства.