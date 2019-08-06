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Не нажимайте кнопку "Отписаться от рассылки". Это небезопасно

Текст:   Антон Благовещенский
06.08.2019,  
11:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты издания Bleeping Computer обнаружили мошенническую интернет-кампанию, организованную спамерами. Они массово рассылают письма с предложением "отписаться от рекламной рассылки".

Если пользователь нажмет на размещенную в письме кнопку отписки, то от его имени сформируется электронное письмо, адресованное нескольким десяткам получателей. Все эти адреса принадлежат спамерам и используются для сбора информации.

Почта Mail.ru планирует полностью отказаться от использования паролей

Если пользователь не заметит подвоха и отправит такое письмо, "роботы" спамеров внесут его адрес в свою базу активных email и примутся бомбардировать его новыми рекламными сообщениями.

Для отписки от рассылок эксперты рекомендуют пользоваться сайтами организаций и сервисами, где была оформлена подписка. Кроме того, многие системы электронной почты, такие как Gmail, Mail.ru и другие, позволяют отказываться от рассылок от имени пользователя.

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