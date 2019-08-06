Опрос: Больше половины россиян боятся ядерной войны

По данным августовского опроса ВЦИОМ, более 52 процентов россиян признали, что кто-то в большей, кто-то в меньшей мере, но боятся ядерной войны. При этом подавляющее большинство - 84 процента - не знают, где находится ближайшее к их дому бомбоубежище.

Как установили социологи ВЦИОМ, степень опасения у всех разная. 33 процента опрошенных "испытывают некоторое беспокойство", 14 процентов по-настоящему испытывают тревогу по поводу угрозы атомной войны, 5 процентов испытывают "постоянный страх". При этом 46 процентов опрошенных заявили, что не беспокоятся о такой угрозе.

В целом опрос показал, что о реальных случаях применения атомной бомбы помнит абсолютное большинство россиян - 72 процента. Правда, 21 процент опрошенных считают, что Хиросимы и Нагасаки не было, а 7 процентов затруднились с ответом, была ли атомная бомбардировка на самом деле.

Однако опять же подавляющее большинство - 79 процентов - опрошенных считают, что в случае мировой ядерной войны, даже при наличии бомбоубежищ и запасов еды, "никто не сможет спастись". 16 процентов все же надеются, что спастись удастся.