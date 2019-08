Правительство Франции усилит борьбу с длящимся вот уже многие годы вторжением английского языка, в частности, в рекламу. Министр культуры Франк Риестер сообщил, что вскоре будет объявлено о новых мерах для "дальнейшего сохранения языкового наследия" страны.

Этот демарш был предпринят министром по случаю 25-й годовщины так называемого "закона Жака Тубона", в прошлом главы минкульта, который закрепил принцип обязательности французского в жизни общества. Уже в нем говорилось об использовании языка Мольера в рекламном бизнесе и переводе на него всех инструкций и лозунгов на иностранных языках, подразумевая, естественно, в первую очередь английский.

Не так давно национальная ассоциация профессионалов в области рекламы, проанализировав 20 тысяч объявлений, обнаружила, что пять процентов из них содержат английские слова и термины без перевода на французский. Причем, оказалось, что 40 с лишним процентов реклам с нарушениями пришлись на те, что были опубликованы в "мировой паутине". Часто речь идет о крупнейших французских концернах, которые отдают предпочтение английскому, запуская свои рекламные кампании. Так местная сеть супермаркетов Carrefour использовала лозунг "Act for food" ("Действую ради еды"), объясняя это тем, что у нее есть множество филиалов, а значит, и клиентов, в других странах. Примерно в таком же духе оправдывал свой слоган "France is in the air" ("Франция в воздухе") главный французский авиаперевозчик Air France.

Серьезную полемику спровоцировала и мэрия Парижа, когда предложила сделать официальным лозунгом своей кандидатуры на проведение Олимпиады-2024 фразу на английском "Мade for sharing" ("Создано, чтобы делиться"). Многие французы были шокированы, а известнейший писатель и ведущий литературных программ по телевидению Бернар Пиво заявил, что "Парижу, будучи столицей франкофонии, негоже заниматься низкопоклонством в отношении языка, который является языком не только Шекспира, но и Трампа".