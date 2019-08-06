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06.08.2019 20:32
Рубрика: Происшествия

Малышам там не место

Прокуроры предложили лишить родительских прав супругов, передавших ребенка постороннему
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)
Супружескую пару, явившуюся на митинг с годовалым малышом, могут лишить родительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В ведомстве назначены и проводятся прокурорские проверки по фактам участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях (27 июля и 3 августа) лиц с малолетними детьми.

Уже установлен один факт - 27 июля 2019 года супружеская пара приняла участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном.

В прокуратуре рассказали, что эта пара во время акции передала "находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии" своего малыша третьему лицу. Такой поступок, считают в надзорном ведомстве, подверг опасности здоровье и жизнь мальчика. Днем ранее в Следственном комитете РФ рассказали, что объявлен в розыск некий Сергей Фомин, который, участвуя в незаконной акции 27 июля, смог выйти за оцепление, прикрывшись чужим годовалым малышом.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - резюмировали в прокуратуре.

Отмечается, что в суд уже направлено заявление о лишении родительских прав этой супружеской пары. "В отношении иных лиц, принимавших участие в указанных несанкционированных массовых мероприятиях с малолетними детьми, проводятся проверки", - отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что одновременно изучают факты об участии в незаконных акциях несовершеннолетних, которые без ведома или при безразличии родителей приняли в них участие.

Происшествия Правосудие Следствие Митинги и шествия
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