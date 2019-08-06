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Рубрика: Власть

"Протон-М" со спутником Минобороны стартовал с Байконура

Во вторник с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником. Пуск состоялся в 00.56 мск. По данным Министерства обороны РФ, все предстартовые процессы и сам запуск прошли в штатном режиме.

Фото: iStock
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите

Сообщается, что в 01.01 мск наземные средства ВКС взяли ракету на сопровождение. В 01.06 мск ее головная часть с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником успешно отделилась от третьей ступени. По данным специалистов, выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.

Какой конкретно спутник будет выведен на орбиту, не сообщается. По данным РИА Новости, ранее сообщалось, что с Байконура планируется запустить военный спутник связи "Благовест".

Напомним, что с 2020 года ВКС России перенесут запуски военных космических аппаратов на российский космодром Плесецк в Архангельской области.

С космодрома Плесецк успешно запустили ракету "Союз" со спутником
Власть Безопасность Армия Общество Общество Космос Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС) Запуски ракеты-носителя "Протон"
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