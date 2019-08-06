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06.08.2019 16:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более 20 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Текст: Любовь Проценко

Активно работая над транспортным развитием города - прокладкой метро, железнодорожных линий и новых автодорог - строители по-прежнему уделяют большое внимание и сооружению объектов социальной инфраструктуры. Об этом говорил 6 августа на заседании правительства Москвы заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, подводя итоги работы стройкомплекса столицы за 7 месяцев.

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"Среди возводимых объектов есть и знаковые", - сказал он. Такие, как школа на территории бывшего завода "ЗИЛ". Рассчитанная на 2,5 тысячи учащихся, она станет самой крупной в России. Ко Дню города откроется Центр водных видов спорта в "Лужниках". Заканчивается строительство самой большой больницы в России и Европе на присоединенных территориях в Коммунарке.

Всего же с начала 2019 года в столице построено 14 новых школ и детских садов, две поликлиники, пять спортивных сооружений и один объект культуры.

"Развитие территорий Москвы ведется в соответствии с принципом комплексности, - подчеркнул он. - Это значит, что при создании нового квартала или района вместе с жильем возводится вся необходимая образовательная, медицинская, спортивная и развлекательная инфраструктура. Такой подход позволяет создавать максимально комфортную и привлекательную городскую среду и в целом повышать качество жизни в мегаполисе", - отметил Хуснуллин.

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Он напомнил, что начиная с 2011 года, в столице уже построено 74 объекта здравоохранения и 46 зданий для культурных учреждений, 88 школ и 240 детских садов, а также 106 спортивных сооружений.

"Политика строительства социальных объектов в районах массового проживания горожан продолжится и впредь. Например, до конца 2021 года предполагается построить 42 школы, 39 детских сада, 35 поликлиник и больниц, 22 культурных объекта и 59 спортивных сооружений", - сказал Хуснуллин.

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