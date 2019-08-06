ЦИК рассматривает жалобы Гудкова, Соболь и других выдвиженцев

Рабочая группа ЦИК рассматривает сегодня пять жалоб кандидатов, которым ранее было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за брака в собранных подписях избирателей.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, 6 августа комиссия рассмотрит жалобы кандидатов Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь, Александра Руденко и Екатерины Игнатовой. Мосгоризбирком ранее оставил в силе решение об отказе в регистрации данным кандидатам.

Заседание рабочей группы ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб проходит в открытом для прессы формате.

"Мы в виде исключения изменили регламент, - сказала Памфилова в начале встречи, - мы проводим рассмотрение обычно в закрытом режиме, сегодня из-за того, что такой огромный резонанс, решили открыть, чтобы все максимально могли высказать свою точку зрения и аргументы, чтобы в конце концов добраться до истины".

Глава ЦИК рассказала о принципах, которыми руководствуется комиссия в этой работе. Специалисты, которых ЦИК привлекал для почерковедческой экспертизы, "это не те эксперты, которые работали на других уровнях". "Кроме того, у нас есть право и возможность, опираясь на мнение экспертов, принимать решение не автоматически, а с учетом других возникших факторов. И мы им пользуемся", - заметила она.

"Мы самостоятельно направляем запросы в МВД, проводим сверку данных. То есть фактически мы повторно провели проверку подписей. При этом все неясности, сомнения у нас трактуются в пользу кандидатов", - отметила Памфилова.

Она еще раз опровергла тезис о том, что среди кандидатов в Мосгордуму якобы нет ни одного настоящего кандидата от оппозиции. Памфилова напомнила, что успешно этап регистрации в столице прошли представители девяти различных партий (среди них нет "Единой России"), их выдвиженцы составляют 73% от общего числа нынешних участников столичных выборов. "Ни одного кандидата, который представлял бы партию власти, среди этих 73% нет", - сказала глава ЦИК.

Отказы в регистрации получили 57 кандидатов, при этом, заметила Элла Памфилова, "протесты начались еще тогда, когда ни одного отказа не было".

Глава ЦИК подробно остановилась на "группе из 19 кандидатов, которые позиционируют себя как истинная независимая оппозиция". Из них шесть человек были зарегистрированы, а большинство незарегистрированных выдвиженцев направили жалобы в Центризбирком. Две жалобы ЦИК уже рассмотрел, пять рассматриваются сегодня. Еще четыре жалобы ЦИК рассмотрит на заседании рабочей группы в четверг, в том числе, в частности, жалобы Ильи Яшина и Юлии Галяминой.