Где в летней Москве покататься на коньках и погулять в ледяной пещере?

Пока москвичи с грустью смотрят на мрачное августовское небо и решают, какую куртку надеть перед выходом из дома, синоптики обещают скорое возвращение лета. Судя по прогнозам, к середине августа воздух в столице прогреется до 20-25 градусов, а в конце месяца может даже наступить жара. Корреспондент "РГ" узнал, где от нее можно будет спрятаться, а заодно покататься на коньках и лыжах, заглянуть в ледяную пещеру и даже встретиться с Дедом Морозом.

Не забудьте шубу

Начнем, пожалуй, с самого молодого и модного зимнего места Москвы - ледяной пещеры в парке "Зарядье". Находится она в самом центре парка в том же павильоне, что и "Заповедное посольство". Перед визитом нужно купить билет, для взрослых в будни он стоит 190 рублей, в выходные - 300. Дети до 7 лет бесплатно, от 7 до 18 лет платят полцены. Действуют льготы, а еще сэкономить 5% можно, заплатив транспортной картой "Тройка". За что же берут эти деньги?

Придумали ледяную пещеру художник Александр Пономарев и архитектор Алексей Козырь. С помощью 14 километров изогнутых труб из нержавейки и 70 тонн воды они создали причудливый ледяной рельеф площадью 750 кв. м. В пещере люди гуляют в своеобразном ледяном лабиринте, который создают покрытые инеем изогнутые стены, все это по задумке авторов должно напомнить величие природы Крайнего Севера. Температуру круглый год поддерживают в диапазоне от -4 до -9 градусов. По трубам, на которых наморожен лед, проходит хладагент этиленгликоль, по сути пещера - это большой холодильник.

Входить в него нужно через специальный шлюз, похожий на полярную станцию или помещения атомного ледокола: вокруг много льда и толстые металлические двери-переборки. Сеансы длятся по 20 минут, но гости обычно не задерживаются больше 10 - этого хватает, чтобы не замерзнуть и прослушать рассказ гида об истории и значении пещер в мире.

Имейте в виду, что для визита в пещеру нужно захватить с собой теплые вещи - достаточно демисезонной куртки, желательно с капюшоном, хотя некоторые приносят даже шубы. Если придете в одной футболке, то купите на кассе плед, он обойдется в 300 рублей, но останется с вами навсегда. Билеты удобнее всего заранее покупать на сайте zaryadyepark.ru - на месте может не оказаться свободных мест на ближайшем сеансе, такое часто бывает в выходные.

Красногорская лыжня

Если 20 минут в заснеженной пещере вам мало и скучно, то тогда стоит присмотреться к всепогодным каткам и даже настоящему горнолыжному комплексу. Встать на коньки, когда за окном стабильный плюс, можно практически по всей Москве. Такую услугу предлагают ледовые комплексы, но там обычно сдают в аренду целые ледовые площадки - это подходит тем, кто, к примеру, готов прийти поиграть в хоккей дружной командой. Просто покататься в одиночестве будет сложнее, обычно на льду постоянно проходят спортивные тренировки. Поэтому прежде чем собраться в такой комплекс, уточните условия по телефону.

Можно отправиться и на один из всепогодных катков, работающих в торговых комплексах. Такие есть, например, во всех трех ТЦ Vegas на 24-м, 56-м и 66-м километрах МКАД. В последнем за 300 рублей в будний день и 350 в выходной можно полтора часа кататься по катку площадью 700 квадратов. Его изюминка в стилизации под Нью-Йорк - надо льдом висит искусственное голубое небо, к которому тянутся стены Rockefeller Center. А в "торгушке" на 56-м км МКАД такое же нарисованное небо подпирают копии Пизанской башни и Колизея.

Хватает катков и в торговых комплексах, расположенных ближе к центру, информацию о них легко найти в интернете. Правда, нужно внимательно изучать информацию до того, как упакуете коньки и поедете по адресу. Многих разочаровывают размеры льда в торговых центрах - кататься на большой скорости и выполнять сложные фигуры, не боясь столкнуться с другими посетителями, бывает сложно. Зато можно нанять тренера и научить кататься своего ребенка, а то и постичь азы самому, тогда к началу зимы и открытию больших катков вы будете, что называется, в ударе.

Предпочитаете конькам горные лыжи? Как ни странно, даже в этом случае летняя Москва сможет вам помочь. Впрочем, придется проехать немного за МКАД - в первый в России всесезонный горнолыжный центр "Снежком" в Красногорске. Это эффектное сооружение изогнутой формы скрывает внутри себя настоящий горный склон длиной 365 и шириной 60 метров. Перепад высот составляет 65 метров, что равно высоте 20-этажного дома! Здесь можно почувствовать себя на альпийском курорте, закладывая крутые виражи на склоне, а потом поднимаясь наверх на одном из подъемников. Если вы не умеете кататься, то вам подберут учебную трассу и предоставят тренера - все это, конечно, стоит денег, но выйдет все равно дешевле поездки в настоящие горы.

Ледяная пещера в парке "Зарядье" - главная "морозная", но при этом круглогодичная достопримечательность Москвы. Фото: Photoxpress

Кстати

В гости к Морозу

Обычно летом можно попасть даже в гости к Деду Морозу - его московская усадьба открыта в Кузьминском лесу круглый год и представляет собой целый комплекс резных деревянных теремов. Правда, с 1 августа по 1 сентября она закрылась для подготовки к зиме. Но уже осенью можно будет снова окунуться в зимнюю сказку, а 16 и 17 ноября всех приглашают на празднование дня рождения новогоднего волшебника.

Подробности есть на сайте усадьбы.