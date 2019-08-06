Массовый мор пчел на пасеках Черноземья, как и по всей стране, вызвал широкий общественный резонанс. Пчеловоды обратились с заявлениями и жалобами в правоохранительные органы. Появилась версия, что причиной гибели стали пестициды, которыми сельхозпредприятия обрабатывают поля от вредителей. В ответ аграрии возразили: без пестицидов никак не обойтись, так что пасечникам самим надо решать, когда и куда выпускать пчел из ульев. Обеспокоены и власти: мор погубил значительную часть малого бизнеса на селе, где ситуация с работой и так напряженная. В регионах ищут пути разрешения конфликта.

По закону и справедливости

Мор пчел, к счастью, прекратился, однако в его причинах разбираются до сих пор. Проанализировав данные Федерального научного центра пчеловодства, эксперты минсельхоза пришли к выводу: аграриям в этом году пришлось воспользоваться более сильными химикатами, чем обычно. Все дело в ранней весне, аномально теплой. Популяция сельскохозяйственных вредителей в "тепличных" условиях стала расти в геометрической прогрессии. При этом насекомые выработали устойчивый иммунитет к привычным инсектицидам. Пришлось менять препараты. Однако растениеводы не учли, что тем самым они навредят пчелам.

Как бы там ни было, теперь и пчеловоды, и власти на местах стараются исправить положение. Будущей весною популяция медоносных насекомых должна быть восстановлена. Председатель Липецкого областного объединения пчеловодов Сергей Злобин отмечает, что пасека - не просто бизнес, а "ключевая часть экосистемы". Не станет пчел - исчезнут и растения, которые они опыляют. Последствия могут быть самыми печальными.

В Липецкой области состоялось закрытое для прессы совещание с сельхозпроизводителями под председательством вице-губернатора Николая Тагинцева, курирующего агропромышленный комплекс. Подробности аграрии не рассказывают, но ясно одно: растениеводов настойчиво попросили поучаствовать в компенсации стоимости погибших пчелосемей. В администрации региона приняли решение выделить из резервного фонда сумму для покрытия убытков пчеловодов. Чиновники подсчитали, что за каждую пчелосемью смогут заплатить по три - три с половиной тысячи рублей. Сергей Злобин отмечает, что этих денег мало: хорошо бы, сельхозпроизводители добавили еще по две-три тысячи на каждую пчелосемью.

- Но сделают ли они это - большой вопрос, - считает лидер липецких пчеловодов. - Мы сейчас собираем списки пострадавших пасечников, ведем учет. Будем надеяться, что все же дождемся помощи.

Один в поле

Пасечники думают, что подавать в суд бесполезно. Однако именно к этому призывают пчеловодов в Белгородской области. Здесь о гибели насекомых заявили в трех районах. Глава региона Евгений Савченко призвал разобраться в ситуации, подсчитать ущерб не только для "медовой отрасли", но и для смежных, а затем наказать виновных. Сейчас пчеловоды вместе с чиновниками от АПК занимаются подсчетами. О выделении каких-либо бюджетных средств в регионе речи не идет. Белгородские власти уверены: виновные в пчеломоре должны полностью компенсировать убытки.

Курские власти сообщили, что компенсации из резервного фонда получат все пасечники, у которых погибли пчелы

Единственным регионом, где на ситуацию отреагировали правоохранители, стала Орловская область. В СУ СКР завели дела по факту гибели насекомых в нескольких муниципалитетах. При этом в каждом случае силовики называют предполагаемых виновников пчеломора. Квалифицировали преступление по части 2 статьи 249 УК РФ "Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений". Прокурорские проверки по жалобам пасечников продолжаются, и сколько дел заведут в итоге, покажет время.

В Курской области о компенсации пчеловодам заявили первыми в Черноземье. Да и тревогу первыми забили именно здесь. Этому есть свое объяснение: пчеломор охватил половину муниципалитетов. Власти сразу заявили, что выделят средства из казны на компенсации пасечникам - по три тысячи рублей за пчелосемью. Но и тут не обошлось без шероховатостей. По региону поползли слухи, что денег из резервного фонда выделено так мало, что всем не хватит. К тому же в муниципалитетах стали отказывать пчеловодам в приеме заявлений на выплаты.

Конфликт разрешился после того, как чиновники областного комитета АПК объявили о централизованном приеме документов. Заместитель губернатора Алексей Золотарев еще раз заявил, что единовременную выплату получат все потерявшие насекомых селяне, и прокомментировал слухи об ограниченных средствах на компенсации:

- В интернете распространяется недостоверная информация о том, что на эти цели выделено всего 300 тысяч рублей, - сообщил он. - Уже подано 124 заявления от пчеловодов региона на сумму более 4,5 миллиона. Но в очереди еще много пасечников. Поэтому принято решение продлить срок подачи заявлений от пасечников еще на две недели. Подчеркну: каждый пчеловод, который представит в комитет АПК Курской области необходимые документы, получит компенсацию в полном объеме.

Посмотреть в будущее

И пчеловодов, и чиновников беспокоит - не повторится ли ситуация в будущем.

- По большому счету, без пчел невозможно развитие сельского хозяйства. Некоторые виды культур - соя, рапс, а также садоводство - без насекомых просто не могут существовать, - отметил врио курского губернатора Роман Старовойт. - Мне непонятна ситуация, когда ряд фермеров используют "химию", которая убивает пчел. С другой стороны, это упущение администрации области - мы не уделяли должного внимания проблемам пчеловодства.

Первый заместитель главы региона Станислав Набоко добавил: даже если сейчас компенсировать все потери, опасность повторения ситуации не исчезнет. В частности, есть проблема так называемых кочевых пасек: где они располагаются, никому не известно, официальных данных на этот счет нет.

- Мы предлагаем создать интерактивную карту пасек Курской области, - сообщил Станислав Набоко. - Ее размещение в открытом доступе поможет тем пчеловодам, которые честно ведут свой бизнес.

В Белгородской области представители одной из IT-компаний презентовали специальный портал, которым смогут воспользоваться как растениеводы, так и пасечники.

- Пользователь сможет войти в систему и увидеть оцифрованные поля, - рассказал представитель компании Леонид Нефедьев. - Аграрии получат возможность указать, какое из них и когда будет обрабатываться, а пчеловоды, увидев соответствующие отметки, примут меры, чтобы насекомые не пострадали.

Предполагается, что здесь же аграрии смогут указывать участки пашни, которую засевают медоносами, объявлять о начале цветения, а пчеловоды, имеющие передвижные ульи, - отмечать места, где поставят пасеку.

Пчеловоды идею одобрили. Если система заработает, риск повторной гибели пчел можно будет свести к нулю.

Тем временем

По данным Минсельхоза РФ, на 19 июля погибло 1,3 процента пчелосемей от их общего количества в Российской Федерации. Эксперты отмечают, что "риски сокращения урожайности сельскохозяйственных культур отсутствуют". Однако в ведомстве напомнили, что ранее аграриям не раз говорилось о необходимости строгого соблюдения правил применения химикатов. Учитывая, что функцией контроля за этим пока не наделено ни одно ведомство, а полностью отказаться от опасных для насекомых пестицидов или заменить их биологическими препаратами невозможно, в министерстве подготовили соответствующий законопроект. Предлагается наделить полномочиями контроля за применением агрохимикатов Россельхознадзор.