Кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК

Выдвиженец в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК на решение Мосгоризбиркома. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова во вторник.

"Незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова написала заявление, что она отзывает свою жалобу и просит ЦИК прекратить дальнейшее рассмотрение. Она согласилась, что наша аргументация ее убедила", - заявила Элла Памфилова.

Свое решение Екатерина Игнатова приняла после того, как ее жалоба детально была рассмотрена на заседании рабочей группы ЦИК и рекомендована к отклонению в связи с недостаточным количеством достоверных подписей.

У кандидата также имеется не заполненная графа в справке об имуществе за рубежом, заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Кроме того, было нарушено требование закона о том, что список сборщиков подписей нотариально удостоверяется, после чего изменения в этот список не вносятся.

Екатерину Игнатову пригласили выступить на заседании ЦИК, где будет приниматься окончательное решение, и попробовать переубедить ЦИК, если у нее появятся дополнительные аргументы. Однако кандидат решила отозвать свою жалобу.

Напомним, ранее свою жалобу отозвала самовыдвиженец Юлия Серебрянская. Тщательная перепроверка подписей в ее поддержку в Центризбиркоме подтвердила правомерность решений окружной комиссии и Мосгоризбиркома.