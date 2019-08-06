Новости

В Петербурге из горящего кондитерского цеха вывели 40 человек 18:35
Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 18:35
Сделанные из стали "Титаника" часы проданы с молотка за $8,7 тыс 18:32
Москву накроют ливни и ураганный ветер 18:17
Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день 18:15
Кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК 18:09
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран 18:03
Заявления на участие в онлайн-выборах в Мосгордуму проверят дважды 18:01
Инфраструктура США "уничтожила" 9,7 млн гектаров диких мест за 16 лет 18:00
Три месяца падения: российский авторынок снова просел 18:00
В Калининграде изъяли десятки тысяч литров поддельного алкоголя 17:58
ЦБ разъяснил, могут ли начисляться неустойки во время ипотечных каникул 17:55
Парламент Индии лишил Джамму и Кашмир особого статуса 17:52
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон 17:50
В Ачинске сняли режим ЧС, введенный из-за взрывов на складе 17:45
Минздрав Оренбуржья прокомментировал скандал с врачом без шпателя 17:43
Собянин: Столичный бюджет поддержит частные детсады и школы 17:39
На Вологодчине иностранца осудили за финансирование терроризма 17:36
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер 17:31
Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота 17:22
Peugeot и Top Gear показали, что кроссовер 3008 - тот еще внедорожник 17:19
В заброшенном парке в Ленобласти обнаружили "Храм Солнца" 17:18
В новосибирском Академгородке в мусорке нашли расчлененного кота 17:17
Новый кроссовер Mimco Alif приедет из Малайзии 17:01
В Ростове ставропольцу вынесли приговор за подготовку теракта 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 18:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК

Текст: Юрий Политов

Выдвиженец в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК на решение Мосгоризбиркома. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова во вторник.

"Незарегистрированный кандидат Екатерина Игнатова написала заявление, что она отзывает свою жалобу и просит ЦИК прекратить дальнейшее рассмотрение. Она согласилась, что наша аргументация ее убедила", - заявила Элла Памфилова.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова

Свое решение Екатерина Игнатова приняла после того, как ее жалоба детально была рассмотрена на заседании рабочей группы ЦИК и рекомендована к отклонению в связи с недостаточным количеством достоверных подписей.

У кандидата также имеется не заполненная графа в справке об имуществе за рубежом, заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Кроме того, было нарушено требование закона о том, что список сборщиков подписей нотариально удостоверяется, после чего изменения в этот список не вносятся.

Екатерину Игнатову пригласили выступить на заседании ЦИК, где будет приниматься окончательное решение, и попробовать переубедить ЦИК, если у нее появятся дополнительные аргументы. Однако кандидат решила отозвать свою жалобу.

Напомним, ранее свою жалобу отозвала самовыдвиженец Юлия Серебрянская. Тщательная перепроверка подписей в ее поддержку в Центризбиркоме подтвердила правомерность решений окружной комиссии и Мосгоризбиркома.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном
Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота