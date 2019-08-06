Ко Дню строителя в Москве ввели в эксплуатацию рекордный объем недвижимости

В канун Дня строителей, который празднуется в ближайшее воскресенье, 11 августа, столичные власти подвели итоги работы стройкомплекса Москвы за семь месяцев текущего года. Как доложил на заседании правительства города заммэра Марат Хуснуллин, все основные городские программы развития Москвы выполняются по графику или даже с его опережением. Это касается как строительства метро, дорог, программы реновации и других.

"Но ввод недвижимости за это время оказался небывалым, - сказал Марат Хуснуллин. - Никогда ко Дню строителя мы не вводили еще столько - 6,7 млн кв м, из которых 2,8 млн кв м - жилье. Это значит, что в целом за год мы введем в строй 10-11 млн кв м, в то время как в прошлом году, ввели, например, 9 млн кв м".

Набирает темпы реализации программа реновации в Москве. "В настоящее время для запуска первой волны переселения в проектировании находится уже 5 млн кв м, а до конца года будет уже 7,5 млн кв м, - рассказал заммэра. - то есть практически половина всей программы". И подчеркнул: "Это значит, что программа реновации неизбежно будет реализована".

Напомню, с момента запуска этой программы в 2017 году, в столице уже построены 43 дома и 118 еще возводятся. Всего же за 15 лет планируется снести 5173 устаревших морально и физически жилых дома. На их месте путем волнового переселения новые квартиры будут построены и предоставлены квартиры 1 миллиону москвичей.