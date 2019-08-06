Село Костенки - одна из главных достопримечательностей региона - в этом году отмечает юбилей. Здесь 140 лет назад нашли первую стоянку древнего человека. Позже обнаружили около 60 жилищ эпохи палеолита, признанных старейшими в Европе. Некоторым - больше 40 тысяч лет. Обычно такие объекты не становятся туристическими: археологи возвращают раскопам прежний вид. В Костенках жилище "охотников на мамонтов" можно посмотреть за символическую сумму. Но что делать после?..

Чтобы ознакомиться с экспозицией музея, хватит одного часа. Как задержать туристов в Костенках? Фото: Игорь Филонов

Шагнуть в каменный век

Еще недавно этот вопрос мало кого волновал. Народная тропа к стоянке пролегла сама собой, запросы туристов были скромными.

- В 1960-е тут работали ученые, а люди приезжали и заглядывали в щели сарайчика над раскопом. Пришлось заводить экскурсоводов, строить саркофаг и дорогу к нему… В 1979-м создали музей. При нем планировали открыть гостиницу, которой нет до сих пор, - рассказала врио директора музея-заповедника "Костенки" Ирина Котлярова.

Здание музея не отапливается, поэтому открыто только в теплое время года. Туалет - на улице. Сувениры и чай - во дворе. При этом Костенки - самый близкий к Воронежу "раскрученный" объект показа после Рамонского дворца. Всего 50 километров езды по хорошей трассе.

Час экскурсии, селфи с мамонтом Степаном, очередь к "удобствам" - и вы свободны. А рядом благоухает степное разнотравье, неспешно катится Дон, ныряют в глинистые обрывы ласточки и зимородки…

Несколько лет назад привлекательность места оценили бизнесмены. Они начали вкладывать средства в проекты, призванные так или иначе задержать туристов в Костенках. Но отдача невелика.

- С точки зрения экономики потенциал места мы не отрабатываем. С точки зрения имиджа - несем большие потери, - признает глава Хохольского района Михаил Ельчанинов.

Тесновато будет

Идея "дворика" для туристов рядом с музеем лежала на поверхности. Развернуться было особенно негде: саркофаг возведен на бывшем придомовом участке посреди села. Три года назад предприниматель Алексей Степанов поставил у входа палатку с сувенирами. В ней продают кованых мамонтов и неандертальцев, макеты храмов, безделушки из бересты, дерева и глины.

- В 2018-м я добавил точку питания. Планирую создать полноценную зону отдыха - с детской площадкой, туалетом, кафе, мастер-классами, - пояснил Степанов. - Зимой тут должна работать резиденция Деда Мороза, аниматоры, каток… Приступить к строительству пока не удается: вдоль участка идет газовая труба, сложно согласовать ее перенос.

Очевидно, что Костенкам нужен проект планировки на перспективу. Иначе прилегающие к музею территории будут осваиваться хаотично.

На 36 гектарах планируется воссоздать разные типы жилищ, характерных для славян и кочевников на Дону в IX-X веках

- Если наше учреждение станет федеральным, потребуется расширять зону для приема посетителей, выкупая соседние дома. Есть риск, что они сразу подскочат в цене. Выкупать нужно и участки, где открыты другие памятники мирового значения, - сообщила Ирина Котлярова.

Первоочередной вопрос - реконструкция здания над знаменитой стоянкой. Без этого музей - а значит, и бизнес в его "орбите" - не может работать круглый год.

Эх, дорога…

Те, кто едет в Костенки через турагентство, вынуждены подстраиваться под график сборных экскурсий. Добираться рейсовым автобусом неудобно: в выходные он отправляется из Воронежа утром, а возвращается лишь вечером. Заняться же в селе нечем - кроме прогулок и катания на квадроцикле. Дикий пляж, которым пользуются костенковцы, для "приема гостей" не приспособлен.

Врио директора музея призывает сделать больше рейсов в нерабочие дни. Степанов подошел к проблеме с другого конца и купил микроавтобус, чтобы самому забирать туристов в столице Черноземья и отвозить домой пораньше. Мечтает приобрести еще три машины и официально оформить маршрут. Но кто займется дорогой?

- Пятикилометровый участок от трассы до Костенок делали в 1967 году. Там нужно нормальное полотно, с разметкой. Остановки, парковки, дорожки для пешеходов и велосипедистов, элементы навигации, благоустройство смотровой площадки - все это у нас напрашивается, - отметила Котлярова.

Подъехать к музею можно по дну оврага либо спустившись из верхней части села. С первой дорогой в Костенках связан крупный инвестпроект - исторический парк.

- На 36 гектарах воссоздадим разные типы жилищ, характерные для славян и кочевников на Дону в IX-X веках. Внутри будут выставки и мастер-классы, - объяснил замглавы ООО "Терра" Вячеслав Бабкин. - Строительство займет около года. Дорогу - 2,5 километра - обещала по бартеру сделать одна питерская фирма. Мы рассчитывали только на себя, но минкультуры захотело добавить сто миллионов, будет также грант Русского географического общества. Вторая дорога - грунтовка на крутом спуске - проходима только в хорошую погоду.

- Класть твердое покрытие мы начали, но есть 50 метров, где работы невозможны: "Газпром" не дает добро. Под землей полвека проходит труба. Проезд машин по асфальту для нее, видимо, опаснее, чем без него, - разводит руками глава поселения Тихон Бедарев.

Стол и дом

Между тем именно в верхней части села готовятся открыть гостиницу. Под нее приспособят пустующий Дом колхозника.

- Планируем 36 номеров, в основном одноместных, для гостей горнолыжного комплекса "Эволюция Костенки". Если дорогу с холма заасфальтируют - у нас будут останавливаться и посетители музея, - пояснил один из инвесторов, фермер Александр Анохин.

Его компаньон добавил, что проект обойдется в 20 миллионов рублей. Восемь нашли, еще десять надеются получить в виде гранта из облбюджета. Тогда удастся открыть десяток номеров. Остальные - по мере сил.

В самом спорткомплексе есть хостел, но многие гости в "общагу" не хотят, требуют отдельный номер.

- Мы бы и рады предложить что-то большее, но денег на все не хватает. Работаем только три года, горнолыжный клуб приходится поднимать из руин. К тому же снег лежит всего два месяца! Предыдущей зимой сезон открыли 25 января… - сетует заместитель директора СРК "Эволюция Костенки" Ирина Ануфриева. - Ну а летом - только свадьбы и банкеты, дохода хватает разве что на оплату коммунальных услуг. Бизнесом это станет лет через пять-десять…

Фестивали, которые нередко подают как панацею для развития туризма, принесли "Эволюции…" одни убытки. Расходы на организацию приличные, а билеты для зрителей дорогими не сделаешь - люди и бесплатно-то могут не поехать. Словом, взяли тайм-аут.

- Исключение составила экстремальная гонка "Преодоление". Увы, в календарь спортивных событий нас по формальным основаниям не включили. А это перекрывает доступ к господдержке, - продолжила Ануфриева. - Финансируем все сами, по капле. Частично готова трасса для велосипедистов, склоны для занятий по альпинизму. В планах - этнографический парк, где гости смогут пожить в яранге, юрте или землянке, поваляться на печи, как Емеля.

Деревенский релакс

Некоторые жители Костенок и близлежащих сел уверяют, что у горожан есть спрос и на самый простой отдых на земле. Поваляться на травке, поесть овощей с огорода, подышать чистым воздухом. Якобы интерес к аренде домиков - и на недельку, и на лето - проявляют северяне."Брошенных участков полно. Мы могли бы привести их дома в порядок. Но непонятно, как найти собственников имущества. Вот если бы можно было признать его выморочным и передать администрации поселения", - предложили члены местного ТОС.

Чиновники их пыл охладили, объяснив, что процедура сложна, а успех не гарантирован. Предпринимателям идея с дачниками кажется утопической. По их мнению, востребованы современные домики с беседками и удобствами. Безо всяких огородов. Такой проект вынашивает Алексей Степанов, купивший 70 соток на въезде в Костенки. А местный житель Николай Корчагин уже обустроил базу для семейного отдыха на берегу Дона. Дефицита клиентов нет. Баня, качели, волейбол…

В соседнем Борщеве энтузиасты оборудовали аэродром для малой авиации. Летать, конечно, недешево: 15-минутная прогулка - 3800 рублей, полет до Дивногорья и обратно (час двадцать) - около 10 тысяч. Но посмотреть на самолетики, собранные по авиационным "кладбищам", и тренажер наземного катапультирования - пустят бесплатно.

Справка "РГ"

Останки мамонтов в Костенках находили издавна. Петр Первый решил, что это кости боевых слонов Александра Македонского, и велел передавать их в Кунсткамеру. В 1879 году (почти в одно время с открытием пещеры Альтамира) ученый Иван Поляков раскопал здесь стоянку с золой, угольками и охрой. Впоследствии были найдены фигурки женщин - "костенковские венеры", которые ныне хранятся в Эрмитаже. По обнаруженным тут останкам антрополог Михаил Герасимов создал портрет первобытного человека, вошедший в школьные учебники. В музее Костенок показывают жилище, которому 20 тысяч лет: кости мамонтов уложены в виде круга, по периметру - ямы для припасов.