Полиция возбудила дело о ДТП с шестью погибшими под Рязанью

В Рязани возбуждено уголовное дело по нарушению ПДД в связи с аварией, в которой погибли шесть граждан Таджикистана. Расследование на контроле прокурора области, сообщила старший помощник облпрокурора Юлия Ромашкина.

Уголовное дело возбуждено следственной частью СУ УМВД по Рязанской области по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек. Также следователи регионального главка СК России начали доследственную проверку аварии.

- Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе соответствие перевозки пассажиров микроавтобусом требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщил представитель ведомства Сергей Личинин.

Авария произошла на территории Сасовского района на трассе М5. Столкнулись микроавтобус Mercedes Vito, по данным прокуратуры,принадлежащий 38-летнему гражданину Таджикистана, и внедорожник Toyota Land Cruiser под управлением москвича. В результате аварии шесть человек погибли, в том числе 14-летняя девочка, и восемь человек получили травмы.

Как сообщалось, двое пострадавших направлены в Сасовский медицинский центр, остальные - в Шацкую больницу, где находятся водитель и пассажир внедорожника (предположительно, отец и сын).