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06.08.2019 15:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств

Текст: Иван Пышечкин

Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Принят закон о бесплатных парковках для инвалидов во всех регионах

Оставаться в зоне платных парковок без произведения оплаты смогут автомобили ФСИН и ФСCП с соответствующими опознавательными знаками, надписями и цветографической окраской. Однако места для инвалидов им занимать нельзя так же, как и другому стороннему транспорту.

Такой приказ был подписан заместителем мэра Москвы, главой столичного дептранса Максимом Ликсутовым.

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