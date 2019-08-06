Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств

Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".

Оставаться в зоне платных парковок без произведения оплаты смогут автомобили ФСИН и ФСCП с соответствующими опознавательными знаками, надписями и цветографической окраской. Однако места для инвалидов им занимать нельзя так же, как и другому стороннему транспорту.

Такой приказ был подписан заместителем мэра Москвы, главой столичного дептранса Максимом Ликсутовым.