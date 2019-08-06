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10.08.2019 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зумба, сальса, бачата

Как попасть на бесплатные тренировки со звездами в московских парках?
Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Неделя № 173(7931)
Сходить на спортивную тренировку, разучить пару-тройку модных танцев и сделать утреннюю зарядку. Вот задача-минимум для каждого москвича, предпочитающего летом проводить свободное время в парках. Планы с виду смешные, но перешагнуть через свое "не хочу", особенно после напряженного рабочего дня, непросто. Подняться с насиженного места, возможно, помогут известные спортсмены и хореографы, дающие бесплатные уроки под открытым небом. Как попасть на "звездный" мастер-класс в парке, узнал корреспондент "РГ".


Танцы возрасту покорны

За чувством ритма и на поиски уместных телодвижений советуем идти в парк "Красная Пресня". У эстрады по вторникам в 19.00 устраивают бесплатные мастер-классы по танцам. Занятия проводят профессиональные педагоги из школы ШТЕП. Руководит ею известный на всю страну хореограф Евгений Папунаишвили. Дает уроки и он сам. Шансы встретить его в парке очень высоки, поскольку занятия старается не пропускать. Но исключения случаются, сказывается плотный график. В день нашего визита Евгения мы не застали - у него была съемка. Балом в тот вечер правили его не менее известные друзья: танцор международного класса по спортивным бальным танцам Александр Кузнецов и Владимир Алёшин, хореограф и участник проекта "Танцы на ТНТ". Он работает с Денисом Клявером, Сашей Спилберг, Клавой Кока и другими звездами российского шоу-бизнеса. Плюс ко всему Владимир ведет мастер-классы в разных регионах страны. Частый гость он и в "Красной Пресне". Обычно выходит на сцену первым, танцует зумбу, разогревая еще не разогнавшуюся публику. А в перерывах вполне сходит за шоумена: шутит, травит байки, подбадривает новичков.

В столичном парке Кусково начинаются утренние зарядки

Прийти на танцплощадку может любой. По словам Алёшина, аудитория собирается абсолютно разная. Это мамы с маленькими детьми, молодые ребята, бабушки, дедушки и даже беременные женщины. "Есть те, которые ходят к нам несколько лет. И мы уже знаем их в лицо, - рассказал собеседник "РГ". - Обычно к нам приходят за раз 200-300 человек. Бывало, набиралось до 500-700". "Чем берете?" - спрашиваю Владимира. Говорит, настроением и атмосферой. "Люди приходят отдохнуть, получить кайф и с хорошим настроением возвращаются домой", - признается он.

В день, когда к танцам присоединился корреспондент "РГ", было пасмурно и прохладно. Но все состоялось - навскидку пришло не меньше сотни человек. В основном молодежь. Встретил немало пенсионеров, которые решили прогуляться и заодно развеяться под динамичную музыку. А были совсем крохи, не понимающие, что происходит и кто все эти люди. Но забавы ради повторяли за взрослыми неведомые им движения.

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh
В парк "Сокольники" привезут воду из реки Ганг

Одно занятие длится полтора часа. Стартуют с зумбы. Это своего рода кардиоразминка под латиноамериканские ритмы. Длится 40-50 минут. Затем начинаются, собственно, сами танцы: сальса, бачата, хип-хоп... Что будет в танцевальном меню, зависит от конкретного преподавателя. Занятия, как ожидается, продлятся до конца августа. Урок под открытым небом в этом сезоне отменяли только однажды. "Тогда как из ведра лил дождь, громыхал гром и сверкала молния, - вспоминает Владимир. - Заниматься в такую погоду было просто опасно".

Новичкам тут не место

Еще одного участника популярных телепроектов поклонники танцев могут встретить в "Музеоне", рассказали "РГ" в "Мосгорпарке". Занятия проходят до конца лета каждую субботу в 20.00. Ориентир - купол Alpbau, справа от входа со стороны Мароновского переулка. Участие бесплатное. Правда, придется заранее зарегистрироваться на сайте etodance-school.ru. Александр Могилев, как он выражается сам, научит понимать свое тело. В программе его курса самые разные направления: от хип-хопа до боевых искусств. Поэтому такие танцы будут хороши не только для души, но и для мышц. Поддержать форму помогут и зарядки. Ведут их не абы кто, а олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира по спортивной гимнастике, плаванию, академической гребле и другим видам спорта. Так что надевайте спортивный костюм и бегом в парк Горького, "Сокольники" или "Ангарские пруды". А можно опробовать сразу три места! Лишним для здоровья точно не будет. Но для начала стоит заглянуть на сайты перечисленных парков и уточнить расписание ближайших тренировок. Москвичам постарше советуем зайти в парк "У Джамгаровского пруда" на Стартовой улице. В 9.00 утра по вторникам и четвергам у круглой танцевальной площадки собираются любители "палочных" прогулок. Занятия ведет национальный тренер Международной федерации скандинавской ходьбы Александр Мамонтов.

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Найдется занятие и для мозга. Например, в парке Горького есть курсы французского. Учит рекордсмен Книги рекордов России Юлия Ли, которая провела самый массовый в стране урок иностранного языка. В библиотеку имени Рудомино пришли 203 человека. В парке, конечно, учеников куда меньше. Занятия идут по воскресеньям с 15.00 до 17.00 в летнем кинотеатре. Здесь ждут слушателей от 16 лет. Новичкам тут не место - программа рассчитана на тех, кто уже изучал французский. Халтура не пройдет, поскольку требуется знание алфавита, правил чтения, умения спрягать глаголы. И еще: на уроки нужно приходить с выполненной "домашкой". Похоже, расслабиться не удастся. Все, что нужно, размещено на сайте школы.

Тем временем

Займись собой!

Рядом с павильонами "Здоровая Москва", которые этим летом открыты в парках, можно бесплатно посетить мастер-классы, спортивные занятия, танцевальные уроки. Расписание опубликовано на сайте проекта.

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