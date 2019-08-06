Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

В Сасовском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника. В результате столкновения погибли семь человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла на 402 километре трассы М-5 в 5.27 по местному времени. По информации агентства, столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным МВД, погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Позже в отделении Сасовской районной больницы уточнили, что количество погибших возросло до семи. Их тела везут в Шацк. Еще двое пострадавших, среди которых один ребенок, госпитализированы в Сасовскую больницу.

По информации РИА Новости, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Их прооперировали. Состояние еще пятерых человек уточняется.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса. По неустановленной пока причине он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с внедорожником, который двигался со стороны Москвы. В МВД уточнили, что в микроавтобусе ехали 12 граждан Таджикистана. Все погибшие и большая часть раненых ехали в салоне автобуса. В легковушке пострадали водитель и пассажир. Как отметил начальник пресс-службы регионального МВД, автобус выполнял частный рейс. По факту ДТП сейчас ведется проверка.