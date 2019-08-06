Новости

Уничтожение легковушки двумя грузовиками показали на видео 09:00
Касаткина обыграла Кербер в Торонто 08:56
Под Ачинском прекратилась детонация зарядов на военном складе 08:53
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области 08:47
Где предпочитают отдыхать уральцы летом 08:44
Во Флориде за сутки три человека подверглись нападению акул 08:38
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине 08:24
До +19 градусов сегодня потеплеет в столице 08:23
Велогонщик погиб после аварии на "Туре Польши" 08:04
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино 08:00
Тройная угроза: Ученые назвали смертельно опасным купание в водоемах 07:41
В Минобороны Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДР 07:39
Шарапова проиграла в Торонто в первом же матче 07:36
Более 50 человек скончались от жары в Японии 07:26
Пекин пообещал ответить на размещение американских ракет в АТР 07:20
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12 06:55
Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море 06:45
Пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Индии 06:36
Трамп постановил заморозить собственность властей Венесуэлы в США 06:35
Ущерб от паводка в Приамурье оценили в 3,5 млрд рублей 06:28
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 2,5 км 05:50
Режим ЧС объявлен в двух городских округах на Колыме 05:27
Бразильские нейрохирурги провели операцию под аккомпанемент пациента 05:26
Участники митинга в Мексике сожгли чучело Трампа 05:18
Япония почтила память погибших при атомной бомбардировке Хиросимы 05:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
06.08.2019 08:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

В Сасовском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника. В результате столкновения погибли семь человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла на 402 километре трассы М-5 в 5.27 по местному времени. По информации агентства, столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным МВД, погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Позже в отделении Сасовской районной больницы уточнили, что количество погибших возросло до семи. Их тела везут в Шацк. Еще двое пострадавших, среди которых один ребенок, госпитализированы в Сасовскую больницу.

По информации РИА Новости, двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Их прооперировали. Состояние еще пятерых человек уточняется.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса. По неустановленной пока причине он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с внедорожником, который двигался со стороны Москвы. В МВД уточнили, что в микроавтобусе ехали 12 граждан Таджикистана. Все погибшие и большая часть раненых ехали в салоне автобуса. В легковушке пострадали водитель и пассажир. Как отметил начальник пресс-службы регионального МВД, автобус выполнял частный рейс. По факту ДТП сейчас ведется проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Белый дом назвал Китай "валютным манипулятором"
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса