Собянин: Столичный бюджет поддержит частные детсады и школы

Частные детсады и школы в Москве получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в "Хорошевской школе", где сегодня встретился с руководителями негосударственных образовательных организаций.

В частные школы и детсады столицы ходят около 35 тысяч детей. "Как правило, такие проекты не окупаемы, поскольку финансируются благотворительными фондами, религиозными организациями или инвесторами, - пояснил Собянин. - Для них это не бизнес - у каждого свое видение, свои авторские методики и эксперименты, помогающие развивать образование в стране".

По словам мэра, федеральные власти освободили их от налога на прибыль, а московские - свели к минимуму городские налоги и арендную плату. Некоторые инвесторы воспользовались программой "Рубль за квадратный метр". Город под негосударственные школы и сады передал 34 объекта в аренду на 49 лет. Цена символическая - рубль за "квадрат". Столичный бюджет компенсирует расходы на питание льготников и обучение детей-инвалидов. По словам Сергея Собянина, так называемый подушевой норматив с 1 сентября решено увеличить. Для частных школ он составит 125-160 тысяч рублей в год, а для детсадов - 166-176 тысяч рублей в год.

"Мне кажется, это было бы справедливо, - заметил мэр. - Ведь город еще и вкладывает деньги в строительство новых школ, ремонт, обновление оборудования, а в частные школы мы ничего не вкладываем, а только финансируем стандарт обучения. Все остальное делается за счет родителей и инвесторов". Новый норматив, отметил градоначальник, позволит организациям повысить зарплату своим учителям, притормозит рост платы за обучение и расширит социальные программы. Например, они смогут принять больше детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Первые частные детсады и школы появились в Москве 30 лет назад. Сейчас их 190. Все равномерно распределены по городу, рассказал глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина. По его словам, их ученики на госэкзаменах показывают неплохие результаты. В прошлом учебном году 436 из 1258 выпускников сдали три предмета ЕГЭ на 220 баллов и более, то есть на оценку "отлично". На Всероссийской олимпиаде ученики десяти частных школ принесли в копилку сборной Москвы 29 дипломов. Потихоньку осваивают "частники" и библиотеку "Московской электронной школы". Их педагоги загрузили в систему более трех тысяч образовательных материалов, включая сценарии уроков, учебные пособия, приложения и тесты.